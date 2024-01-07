Байер: Пригласить Лоусона AlphaTauri рекомендовал Бергер

Петер Байер, исполнительный директор AlphaTauri, рассказал, что в своё время Герхард Бергер настоятельно рекомендовал команде обратить внимание на Лиама Лоусона, однако Франц Тост, её тогдашний руководитель, сомневался в молодом новозеландском гонщике.

Вполне успешно начав карьеру в картинге, Лиам в 2017-м стал вице-чемпионом австралийской Формулы 4, а в следующем году повторил это достижение, но уже в Европе, в немецкой серии ADAC F4. В начале 2019-го его пригласили в молодёжную программу Red Bull, он перешёл в Формулу 3, но дебютный сезон провёл не слишком ярко, заняв 11-е место в личном зачёте. Но при этом стал вице-чемпионом в Euroformula Open и выиграл титул в новозеландской серии Toyota Racing.

В 2020 году Лоусон продолжал выступать в Формуле 3, но перешёл в команду Hitech и одержал три победы, поднявшись по итогам сезона уже на 5-е место, а в 2021-м дебютировал и в Формуле 2, и в DTM. Именно тогда на него обратил внимание Герхард Бергер, бывший гонщик Формулы 1 и бывший совладелец команды Toro Rosso, в то время руководивший этой немецкой кузовной серией.

Лоусон до финала сезона претендовал на титул, но упустил его только в последней гонке, причём не по своей вине, а так сложились обстоятельства – до победы в том чемпионате ему не хватило всего трёх очков. Мастерство молодого гонщика оценил не только Бергер, но и Хельмут Марко, автоспортивный консультант Red Bull.

Петер Байер в тот период работал в FIA, но тоже помнит, что Лоусон неплохо себя зарекомендовал.

«Насколько мне известно, основной импульс исходил от Бергера, который сказал, что когда Лиам выступал в DTM, то производил невероятно сильное впечатление, – цитирует Байера издание Speedcafe. – Герхарду очень понравился гоночный стиль Лиама. Он тогда сказал: «Это тот парень, кто вам нужен. Он атакует при любой возможности и он очень быстрый».

Хельмут Марко тоже совершенно не сомневался в его скорости, однако Франц Тост изначально был настроен несколько скептически. Он сказал: «Глядя на его результаты (в Ф2), я в этом не уверен».

Если смотреть только на результаты Лоусона, то не кажется, что он какой-то выдающийся гонщик, но он выступал в разных категориях и всегда демонстрировал проблески таланта. Поэтому Марко был уверен в нём на 100%. У нас состоялась долгая беседа с Францем Тостом и Кристианом Хорнером, и в итоге Лиам получил роль резервного гонщика».

Теперь все знают, что когда услуги Лоусона оказались востребованы, он отлично справился с задачей. В прошлом году в Зандфорте ему пришлось неожиданно заменить в команде травмированного Даниэля Риккардо, он сел за руль машины AlphaTauri только в субботу, но очень грамотно действовал в сложных погодных условиях и в квалификации, и в гонке.

После этого Лиам провёл ещё четыре Гран При и заработал очки, финишировав 9-м в Сингапуре. Байер подчеркнул, что 21-летний новозеландец продемонстрировал и умение быстро адаптироваться, и справляться с прессингом.

«Когда вам выпадает единственный шанс в Формуле 1, вы хотите показать результаты, ведь в этом чемпионате всего 20 мест, – продолжил он. – Я рассказал Лиаму о своём собеседовании с акционерами AlphaTauri, когда претендовал на должность исполнительного директора команды. За свою жизнь я так много раз проходил разные собеседования, но всё равно очень сильно нервничал.

А когда эти парни вдруг получают свой шанс, они понимают, что надо выложиться, потому что другой возможности может не быть. В Зандфорте Лиам признал, что тоже так нервничал, что даже руки тряслись, когда он садился в машину. Но как только выехал на трассу, всё пришло в норму.

Таковы гонщики: в нужный момент в них что-то переключается, и это волнение они умеют превращать в скорость. Именно тогда видно, кто из них на что способен, и именно это отличает Лоусона. Дайте ему машину, и он всё сделает, как надо».

Источник