Дакар: Петрансель – гонщик дня, но Лёб уступил лишь 29 сек.

Второй этап «Дакара» проходил по центральной части Саудовской Аравии, в том числе участники ралли-рейда впервые в этом году пересекали пустынные участки, покрытые дюнами. Особых сложностей это не вызвало, разве что нужно было внимательно следить за навигацией.

О юбилейной, 50-й победе Стефана Петранселя на сегодняшнем этапе мы уже вкратце рассказывали: «Мистеру Дакару» удалось частично отыграться после вчерашней неудачи, связанной с несколькими проколами шин, и французский ветеран, выступающий за заводскую команду Audi, вновь вернулся в число фаворитов.

Но в общем зачёте по итогам двух этапов впереди остаётся Карлос Сайнс, напарник Петранселя, а вот второе место занимает экипаж Себастьена Лёба, который и сегодняшний этап завершил вторым, уступив победителю менее полминуты. Напарник Лёба, Нассер Аль-Аттия, тоже начал постепенно нагонять отставание – сегодня он показал 4-е время.

В классе мотоциклов победа на этапе досталась опытному чилийцу Хосе Игнасио Корнехо Флоримо – он выступает на проверенной технике японского производства, Honda CRF 450 Rally. Но лидерство по итогам двух дней сохраняет Росс Бранч, победитель вчерашнего этапа.

В категории квадроциклов изменений не произошло: как и вчера, этап выиграл бразилец Марсело Медейрос, соответственно сохранив лидерство в общем зачёте.

Похожая картина в классе Challenger, он же T3: среди экипажей, выступающих на лёгких внедорожниках лидирует польско-испанский дуэт, состоящий из гонщика Эрика Гочала и штурмана Ориоля Мены. Как и в субботу, вторым на финиш этапа прибыл Михал Гочал, родной дядя 19-летнего победителя.

А вот в классе T4, он же SSV (аналогичные по конструкции лёгкие внедорожники, но попроще и менее мощные) вперёд вышел опытнейший испанский экипаж команды South Racing Can-Am в составе Герарда Гюэля и Диего Гиля. Как явствует из названия команды, выступают они на машине канадской марки Can-Am.

Но второе место сегодня занял экипаж команды Себастьена Лёба – французские гонщики Sebastien Loeb Racing Ксавье де Солтре и Мартен Бонне проиграли лидерам всего пять секунд. В общем зачёте они занимают третью строчку и явно намерены побороться за победу в ралли-рейде.

Наконец, в грузовой категории лидер по итогам двух дней не поменялся – вторую подряд победу на этапе одержало голландское трио Януса ван Кастерена, выступающее на Iveco Powerstar. Но на второе место вышел опытнейший чешский экипаж Алеса Лопраиса, одного из немногих гонщиков, кому в своё время было по силам конкурировать с российскими КАМАЗами. Чехи выступают прототипе Praga V4S DRR. Сегодня они проиграли лидерам всего 6 секунд, и понятно, что их следует относить к числу безусловных фаворитов.

В понедельник на третьем этапе ралли-рейда его участникам предстоит преодолеть 733 км, из них 438 км – скоростные спецучастки. Всех ждут непростые испытания, поскольку рельеф местности и характер трассы будут меняться – будут и каменистые участки, и пустынные с бесконечными чередами дюн. Осложняет задачу ещё и то обстоятельство, что после финиша этапа у механиков команд будет всего два часа на приведение техники в порядок. Но опытным ветеранам «Дакара» к этому не привыкать.

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