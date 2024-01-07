Дакар: Стефан Петрансель повторил рекорд Ари Ватанена

Стефан Петрансель не случайно заслужил прозвище «Мистер Дакар» – он автор уникального рекорда, ведь этот ралли-рейд он выигрывал 14 раз – шесть из них на мотоциклах Yamaha ещё в начале 90-х, а остальные победы одержал, выступая уже на четырёхколёсной технике.

Рано загадывать, как всё сложится для 58-летнего француза на этот раз, но сегодня за рулём удивительного внедорожника Audi он одержал свою юбилейную, 50-ю победу на этапах «Дакара». По этому показателю он сравнялся с финном Ари Ватаненом, в 80-х и 90-х четыре раза выигравшим тяжелейший супермарафон.

Петрансель пересёк линию финиша второго этапа ралли-рейда всего на 29 секунд раньше другого легендарного гонщика – Себастьена Лёба, девятикратного чемпиона мира по ралли, выступающего на машине Prodrive Hunter.

Об остальных результатах сегодняшнего этапа «Дакара» расскажем уже ближе к вечеру, когда все участники ралли-рейда доберутся до финиша, преодолев по пескам Саудовской Аравии дистанцию в 644 км, их которых 463 км – это скоростные спецучастки.

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