Команда Sauber и её 14 имён

Швейцарская команда Sauber в своём 32 сезоне в Формуле 1 будет выступать как Stake F1 Team, и это уже 14 название, к которому придётся привыкать её болельщикам, а также журналистам да и вообще всем в паддоке чемпионата.

В основном смены официального наименования команды были связаны с приходом очередного титульного спонсора, но были и другие ситуации, и в газете Blick решили вспомнить «историю вопроса».

Неизменным все эти годы оставалась и остаётся единственная деталь – латинская литера C в индексе модели шасси. Петер Заубер, основатель команды, всегда называл машины в честь своей супруги Кристианы, и впервые гонщики Sauber, австриец Карл Вендлингер и финн Джей-Джей Лехто, вышли на старт чемпионата мира весной 1993 года на машинах Sauber C12 с двигателями Mercedes.

Вот перечень официальных названий команды из швейцарского городка Хинвил, под которыми она в разные годы выступала в Формуле 1:

1993: Sauber

1994: (до этапа в Монако включительно): Broker Sauber Mercedes

1994: (начиная с этапа в Канаде): Sauber Mercedes

1995–1996: Red Bull Sauber Ford

1997–2001: Red Bull Sauber Petronas

2002: Sauber Petronas

2003–2004: Red Bull Sauber Petronas

2005: Sauber Petronas

2006–2010: BMW Sauber F1 Team

2011-2017: Sauber F1 Team

2018: Alfa Romeo Sauber F1 Team

2019: Alfa Romeo Racing

2020-2021: Alfa Romeo Racing Orlen

2022: Alfa Romeo F1 Team Orlen

2023: Alfa Romeo F1 Team Stake

2024: Stake F1 Team

Нынешний вариант названия, под которым команда будет выступать в новом сезоне, вряд ли нравится кому-то, кроме спонсоров Sauber – компании Stake, зарегистрированной на острове Кюрасао, но по сути австралийской. Кстати, это не последний вариант: в некоторых гонках название будет вынужденно меняться на Kick, и мы об этом рассказывали.

Но авторы текста в таблоиде Blick напомнили, что Stake F1 – не самая странная вывеска, под которой команда выступала в чемпионате. В этом плане мало что сравнится с внешне абсолютно нейтральным названием BMW Sauber F1 Team, но дело в том, что баварский концерн свернул свою программу в Формуле 1 в 2009-м и в следующем сезоне никакого отношения к команде не имел.

Однако все официальные документы в FIA уже были отправлены, и когда Петеру Зауберу удалось спасти своё детище, то в 2010 году сохранилось предыдущее название, хотя на машинах, построенных в Хинвиле, вновь стояли двигатели Ferrari.

Тот факт, что компании-спонсоры остаются в истории мирового автоспорта – вполне нормальное и привычное явление. Кто платит, тот и заказывает музыку. Однако имя Sauber впервые исчезло из названия команды ещё в 2019 году, когда она была в очередной раз переименована – в Alfa Romeo Racing.

Также стоит напомнить, что изначально именно благодаря Петеру Зауберу в Формулу 1 пришли такие бренды, как Red Bull и Petronas.

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