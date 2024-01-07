Марко не тревожит, что RB20 не сразу прошла тесты

В конце декабря в итальянской прессе появились сообщения, что RB20, новое шасси Red Bull Racing, с первой попытки не прошло обязательные краш-тесты. Даже если так, ещё не факт, что это плохая новость – на самом деле, соперникам чемпионской команды стоит насторожиться.

На такого рода тестах проверяется, в состоянии ли системы безопасности машины, т.е. специальные энергопоглощающие структуры, обеспечивать целостность монокока при передних, задних, а также боковых ударных воздействиях. Всего шасси подвергается почти двум десяткам разного рода тестов, в ходе которых имитируются столкновения с препятствиями.

Когда Хельмуту Марко задали вопрос на эту тему, автоспортивный консультант Red Bull ответил: «Если бы мы с первой попытки прошли тесты, вот тогда это было бы проблемой. Это означало бы, что мы работаем не лучшим образом».

Т.е. Марко дал понять, что сам по себе факт его не тревожит, и в его словах есть доля истины, ведь ключевой фактор, от которого зависит исход краш-тестов – прочность конструкции шасси. Что напрямую зависит от его веса: более тяжёлой машине проще пройти такие тесты, ведь чем выше её вес, тем лучше она может поглощать энергию удара при тех или иных столкновениях.

Соотвественно, один из способов добиться максимально возможных скоростей состоит в том, чтобы сделать шасси как можно легче, но при этом повышается риск не пройти краш-тесты. В прошлом подобное бывало не раз, но никогда не приводило к каким-то особым последствиям.

Прошлогодняя машина Red Bull Racing была настолько эффективна, что позволила гонщикам команды выиграть 20 из 21-го этапа сезона, и в Милтон-Кинсе очень рано прекратили процесс её модернизации, полностью переключившись на подготовку к 2024 году. И если правда, что RB20 не сразу прошла тесты FIA, это можно считать ещё одним свидетельством того, что команда пытается отодвинуть границы возможного в стремлении сохранить лидирующие позиции в чемпионате.

Не вызывает сомнений, что в Red Bull смогут внести необходимые коррективы в конструкцию шасси, и ещё до начала предсезонных тестов новая машина пройдёт все необходимые проверки FIA.

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