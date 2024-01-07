Сарджент: Я уверен, что смог найти иной подход к работе

Нельзя сказать, что Логан Сарджент как-то особенно ярко выступал в молодёжных сериях, но всё-таки порой поднимался на подиум, одерживал победы и выигрывал поулы. Свой единственный полный сезон в Формуле 2 американский гонщик завершил на 4-м месте личного зачёта – это было в 2022 году, когда чемпионом с очень убедительным преимуществом стал Фелипе Другович.

Однако бразилец до сих пор сидит на скамейке запасных команды Aston Martin, тогда как Сарджент выступает в Формуле 1 за Williams и сейчас готовится к своему второму сезону. Но в 2023 году он выступал крайне неровно, часто попадал в аварии, занял лишь 20-е место в личном зачёте, и только после завершения чемпионата в Williams всё-таки решили продлить с ним контракт.

Но Джеймс Ваулз, возглавляющий команду с прошлой зимы, с пониманием относится к сложностям, с которыми сталкивается неопытный гонщик в Формуле 1, поэтому дал Сардженту ещё один шанс. Тем более, с его точки зрения, Логан к концу сезона заметно прибавил, даже если результаты американца этого не отражали.

Сам Сарджент, анализируя итоги дебютного сезона, признавал: «Я не сразу понял, как правильно действовать, чтобы добиться максимально возможных результатов. Но к концу года меня вполне устраивало направление, в котором мы движемся. Теперь мне хочется продолжить с того места, где мы прервались, и добиться улучшений…»

В интервью Speedcafe он более подробно рассказал о сути проблем, которые ему пришлось преодолевать: «Это просто называется методом проб и ошибок. К сожалению, ты понимаешь, что необходимо что-то менять, только когда допускаешь промах.

Хорошим примером стал этап в Лас-Вегасе. Наша машина наконец-то позволила мне бороться за выход во вторую часть квалификации, а я получил возможность пилотировать немного более свободно. Чтобы выйти в следующую сессию, мне не пришлось выкладываться по максимуму, благодаря чему я мог прибавлять с каждым кругом.

Когда нет необходимости пилотировать на пределе начиная с первого круга первой части квалификации, это очень помогает, особенно если тебе не хватает опыта. Что касается моего подхода, то если требовать от машины слишком многого, можно запросто перестараться.

На самом деле надо просто чуть сбавить обороты и пилотировать на том уровне, на который способна машина, и этим довольствоваться. Даже если при этом, к сожалению, ты не сможешь продвинуться дальше первой сессии, это всё равно лучше, чем врезаться в стену, как я сделал в Сузуке.

Теперь я на 100% уверен, что смог найти совершенно иной подход к работе. Я просто знаю, что по ходу уик-энда способен показывать намного более высокие результаты. Я уже знаю возможности машины и знаю, что ей не нравится. Хотя понятно, что в 2024 году многое изменится, ведь у нас будет новая машина.

Но мне кажется, что я уже намного лучше её чувствую, пилотирую более естественно, но также надеюсь, что более эффективная машина позволит подтвердить то, о чём я говорю. Факторов много, но думаю, что важнее всего тот объём знаний, который я уже накопил, понимание особенностей машины, а самое главное – я уже лучше разобрался в себе и понимаю, каким образом надо взаимодействовать с техникой, чтобы добиться нужных результатов. Но на это ушло больше времени, чем мне хотелось».

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