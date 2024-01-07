В Mercedes поздравили сэра Льюиса с днём рождения

Команда Mercedes поздравила Льюиса Хэмилтона с днём рождения – ему сегодня исполнилось 39 лет, но он по-прежнему в завидной форме, что подтверждают его прошлогодние результаты. В 2023-м он занял 3-е место в личном зачёте, и это несмотря на то, что машина W14 не отличалась ни особой скоростью, ни предсказуемостью поведения на трассе, и Льюис не скрывал, что она ему не нравится.

Понятно, что по меркам Хэмилтона третий результат – так себе достижение, и прошлый сезон стал ещё одним, когда он не смог одержать ни одной победы, но всё-таки на подиум поднимался шесть раз. На самом деле семь, вот только в Остине его дисквалифицировали, но это уже другая история.

Команда подготовила для Льюиса специальную открытку, а образный комментарий, который её сопровождает, не так-то просто точно перевести, но попробуем: «Он семикратный чемпион мира. Он тот, кто задаёт свои правила игры и призывает к переменам. Для него характерно королевское достоинство. С днём рождения, сэр Льюис Хэмилтон!»

Разумеется, не осталась в стороне и команда McLaren, в которой Льюис начинал карьеру в Формуле 1 и дебютировал в чемпионате в 2007 году, сразу став вице-чемпионом.

В McLaren поделились подборкой фотографий, датированных теми временами, когда Хэмилтон одерживал свои первые победы на трассах чемпионата мира и выиграл свой первый титул. Конечно, снимки дополнены тёплыми пожеланиями: «С днём рождения, семикратный чемпион мира! Спасибо за все воспоминания! Пусть сегодняшний день будет прекрасным, сэр Льюис!»

Нам остаётся только присоединиться!

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