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Автоспорт

В Williams начали обратный отсчёт дней до презентации

До презентации FW46, новой машины Williams, остаётся уже меньше месяца, и британская команда начала обратный отсчёт времени, оставшегося до этого важного события. На официальном сайте появилось любопытное фото,  которое, вероятно, призвано создать соответствующее настроение и заинтриговать.

Ещё в декабре в Williams, объявив, что презентация состоится 5 февраля, указали и место её проведения – Нью-Йорк. В команде решили последовать прошлогоднему примеру Red Bull Racing и AlphaTauri, тоже начинавших сезон с яркой церемонии в самом крупном городе США, по нескольким причинам.

Во-первых, хозяева Williams – американский инвестиционный фонд Dorilton Capital, один из офисов которого расположен в Нью-Йорке, во-вторых, Логан Сарджент – единственный представитель США в Формуле 1, в-третьих, на территории этой страны проходят уже три Гран При, и популярность чемпионата за океаном продолжает расти.

Учитывая, что презентация пройдёт в самом начале февраля, вряд ли на ней команда представит новую машину – как обычно, интенсивная работа над FW46 будет продолжаться до самых предсезонных тестов, и в Нью-Йорке мы увидим только обновлённую боевую раскраску, а ключевые персоны Williams, представители руководства и гонщики, выступят перед публикой и пообщаются с прессой.

«До нашей презентации, посвящённой началу сезона 2024 года, остаётся один месяц, – напомнила пресс-служба команды из Гроува, обращаясь к болельщикам. – И мы бы очень хотели, чтобы вы тоже приняли участие в этом историческом событии.

Наша новая кампания официально начнётся в понедельник, 5 февраля, со специальной церемонии в Нью-Йорке. Чтобы быть в курсе всех важных деталей, связанных в презентацией, скачивайте официальное приложение Williams Racing, если ещё этого не сделали».

Машина 2024 года станет первым шасси, разработка которого шла под руководством Джеймса Ваулза, а в минувшем ноябре к обязанностям технического директора приступил Пэт Фрай. Хотя он подключился к работе над FW46 на финальной стадии, и его влияние на этот проект ограничено, он подчеркнул, что команда стремительно прогрессирует:

«Думаю, эта команда движется вперёд. Нет смысла скрывать, что перед нами ещё горы работы, и направлений, на которых нужно добиться улучшений, ещё очень много. Но полагаю, все видят, что команду отличает целеустремлённость. Такой настрой должен исходить от руководства, а в случае с Williams это именно так. И люди видят, что мы прогрессируем».

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В Williams начали обратный отсчёт дней до презентации

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