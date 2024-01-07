Видео: Приключения Шарля Леклера в Лос-Анджелесе

Шарль Леклер проводит зимние каникулы в Калифорнии, если точнее, в Лос-Анджелесе, и видеодневник, этому посвящённый, можно считать своего рода признанием в любви к этому городу.

Собственно, именно поэтому гонщик Ferrari туда и отправился: «Мне так нравятся эти места! Каждый раз, когда я сюда приезжаю, я по-настоящему расслабляюсь и отдыхаю. Атмосфера похожа на Монако, только Лос-Анджелес раз в сто больше.

Океан рядом, и может быть, мы займёмся сёрфингом, а может, и нет, потому что я очень плохой сёрфингист, но главное – когда я здесь, я получаю настоящее удовольствие!»

Впрочем, как оказалось, в баскетболе Шарль тоже не так уж силён, но поскольку его отличает особое упорство, что-то постепенно начинает получаться. В общем, посмотрев это небольшой фильм, который называется «Одна неделя в Лос-Анджелесе», вы получите достаточно полное представление о том, как отдыхают звёзды Формулы 1. Забегая вперёд, скажем, что Шарль и его друзья интересуются не только спортом…

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