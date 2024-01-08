Аэродинамическая труба Aston Martin заработает осенью

В Сильверстоуне продолжается строительство объектов новой базы Aston Martin F1, и один из важнейших – новая аэродинамическая труба. Частично команда уже переехала в новые корпуса, и многие из её подразделений справили новоселье в прошлом году.

Само здание №3, где труба расположена, тоже уже достроено, и именно сегодня, 8 января, в него переедет модельное производство, а монтаж и наладка оборудования, связанного с этой сложнейшей системой, будет идти в течение первых трёх кварталов года, и она должна вступить в строй осенью.

Все предыдущие годы команда использовала аэродинамическую трубу Mercedes, но технический директор Aston Martin Дэн Фэллоуз уверен, что переход на работу на собственном оборудовании для аэродинамических исследований позволит добиться очень больших позитивных перемен. Фэллоуз знает, о чём говорит, ведь в своё время он трудился в Red Bull Racing.

«У меня есть опыт работы в условиях, когда благодаря собственной аэродинамической трубе была дополнительная гибкость (в проведении исследований), – цитирует Фэллоуза издание Speedcafe. – Теперь же приходится делить трубу с кем-то ещё, хотя это очень хорошее оборудование. Но своя аэродинамическая труба даёт более широкие возможности заниматься исследованиями в дополнение к обычной программе модернизации шасси.

Это особенно важно для более полного понимания особенностей аэродинамики новых машин. Например, когда мы будем переходить на технический регламент 2026 года, такие исследования займут огромную часть этой работы.

Впереди очень интересные времена, ведь есть множество проектов, которыми мы бы хотели заняться, но сейчас, когда мы работаем в аэродинамической трубе Mercedes, на это нет времени. Наши исследовательские отделы сейчас буквально сгорают от нетерпения – настолько все хотят приступить к работе с новой трубой. Вопрос лишь в том, хватит ли того количества часов, которые еженедельно будут отводиться на эти исследования, чтобы заняться всеми проектами? В любом случае, для нас это будет большой шаг вперёд. Думаю, в полной мере аэродинамическая труба заработает ближе к концу года. Такое оборудование неизбежно требует отладки. Мы должны убедиться, что оно функционирует так, как нужно, чтобы мы могли выполнить свою обычную программу модернизации. Поэтому мы уделим максимум внимания этой работе, чтобы обеспечить необходимую подготовку нового оборудования.

Однозначно, чем быстрее мы начнём его применять, тем лучше, и эти преимущества будут проявляться на протяжении многих лет».

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