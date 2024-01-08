Алонсо признаёт, что эти машины сложны для понимания

Даже самые опытные гонщики Формулы 1 не всегда до конца понимают особенности поведения машин современного поколения, в которых применяется принцип граунд-эффекта.

Фернандо Алонсо в наступившем году должен достичь невероятного рубежа в 400 Гран При, но и он готов признать, что эти машины по-настоящему эффективно работают только в весьма узком диапазоне настроек и внешних условий, поэтому гонщик не всегда точно знает, чего от них ожидать.

Один из примеров этого – поведение машин Ferrari в Мехико: Шарль Леклер и Карлос Сайнс затруднялись объяснить, за счёт чего в квалификации им удалось резко прибавить в финальной сессии и занять весь первый стартовый ряд.

«Мы прибавили на восемь десятых, если не на секунду, а это говорит о том, что наша машина отличается особенностями, которые мы не до конца понимаем, – прокомментировал Сайнс, показавший в квалификации второе время. – Неожиданно выяснилось, что SF-23 оказалась в очень правильном рабочем диапазоне и приятно удивила. Мы точно не знаем, почему иногда мы едем быстро, иногда медленно».

Мысль Карлоса развил двукратный чемпион мира, с прошлого года выступающий за команду Aston Martin – его слова приводит испанская газета Marca: «Эти машины сложнее настраивать, их поведение сложнее для понимания. Даже сообщить команде информацию об этом бывает непросто. Порой в процессе пилотирования мне кажется, что всё складывается хорошо – а потом я возвращаюсь в боксы, смотрю на результаты, и оказывается, что я только 14-й.

А иногда картина совершенно противоположная: машиной сложно управлять, баланс никуда не годится, однако ты попадаешь в первую тройку. Эти машины очень чувствительны к изменениям настроек».

За свою долгую карьеру в Формуле 1, начавшуюся в Minardi в 2001 году, Алонсо выступал на машинах нескольких поколений, как с классическими атмосферными двигателями, так и с гибридными силовыми установками, и казалось бы, его уже ничего не должно удивлять. Тем не менее современная техника порой озадачивает и его.

«Не думаю, что дело только в одной аэродинамике, – подытожил Фернандо. – Думаю, в том числе влияет и очень жёсткая подвеска, и минимальный дорожный просвет. Сложно до конца точно разобраться в ощущениях, которые ты испытываешь в процессе пилотирования.

Насколько правильный баланс машины, как она взаимодействует с шинами, как работает её аэродинамический обвес, как функционирует подвеска и какой уровень механического сцепления? Все эти параметры могут иногда несколько сбивать с толку, когда ты прислушиваешься к своим ощущениям, воспринимая поведение машины через руки и всё тело. Полагаю, машины этого поколения очень сложны».

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