Дакар: Первые сходы, первые травмы…

До финиша ралли-рейда «Дакар» доберутся далеко не все экипажи, это неизбежно, и первые сходы уже начались.

В двухколёсной категории уже недосчитываются нескольких мотогонщиков, но есть сходы и среди экипажей, выступающих на мощных внедорожниках, в частности, уже выбыла их борьбы уругвайская гонщица Патрисия Пита, вместе с чилийским штурманом Паоло Боггиони выступавшая на заднеприводном багги производства южноафриканской компании Century Racing.

А сегодня стало известно о сходе молодого испанца Пау Наварро – вчера на втором этапе ралли-рейда его внедорожник Mini перевернулся, и гонщик повредил запястье.

«Пау Наварро получил травму запястья во вчерашней аварии. К сожалению, в результате молодой испанец был вынужден сойти с дистанции «Дакара». Вся наша команда желает ему скорейшего выздоровления», – сообщила пресс-служба X-Raid Mini JCW Team.

По итогам первого этапа экипаж №230, состоявший из Наварро и его штурмана, португальца Гоншало Рейша, показал 34-е время, а в конце неудачного вчерашнего дня ему было формально зафиксировано 35-часовое опоздание, что в любом случае делало бессмысленным продолжение супермарафона.

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