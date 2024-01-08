Дакар: Toyota наносит ответный удар

Третий этап ралли-рейда «Дакар» пролегал между саудовскими городами Аль-Давадими и Аль-Сальмия, и в понедельник участникам соревнований нужно было преодолеть 733 км, из них 438 км – скоростные спецучастки. Лучше всех с задачей справился Лукас Мораес, гонщик заводской команды Toyota, и можно сказать, что это достижение войдёт в историю.

Мораес стал первым представителем Бразилии, кому удалось одержать победу на этапе «Дакара» в категории автомобилей – вместе с испанцем Армандом Монлеоном, его штурманом, экипаж №206 едет на гоночном внедорожнике Toyota GR DRK Hilux.

Интересно, что для Мораеса это только второй «Дакар», но в прошлом году он с первой попытки поднялся на подиум в абсолютном зачёте, что, конечно, впечатляет.

Благодаря сегодняшнему успеху бразильско-испанский дуэт добрался до 4-й строчки в общей классификации, где, кстати, произошла смена лидера: на первую позицию вышел другой экипаж, выступающий на внедорожнике Toyota Hilux – опытный саудовский гонщик Язед Аль-Раджи и его немецкий штурман Тимо Готтшальк.

Сегодня они финишировали третьими, а всего в первой десятке были четыре экипажа, выступающих на технике японского концерна, но подготовленной к «Дакару» силами четырёх разных команд.

Второе место, проиграв победителям лишь 9 секунд, занял экипаж заводской команды Audi Sport: Маттиас Экстрём уже показывал лучшее время на дистанции пролога и сегодня вновь подтвердил свою скорость, что позволило ему подняться на 3-ю строчку общего зачёта. На втором месте в абсолюте остаётся его напарник Карлос Сайнс, показавший в понедельник 6-е время.

Ещё один гонщик Audi Sport, Стефан Петрансель, победитель вчерашнего этапа, третий этап супермарафона закончил на 6-й позиции.

Экипаж российских мастеров ралли-рейдов, Дениса Кротова и Константина Жильцова, показал в понедельник вполне достойное 12-е время – они тоже выступают на Toyota Hilux.

Хуже всех из фаворитов сегодня выглядел экипаж Себастьяна Лёба и его штурмана, бельгийца Фабьена Лёркина – из-за ошибки в навигации они потеряли немало времени и финишировали за пределам первой двадцатки.

В двухколёсном классе этап выиграл известный аргентинец Кевин Бенавидес – двукратный победитель «Дакара» третий год выступает на австрийских мотоциклах KTM. По итогам трёх дней он пока находится на 6-м месте абсолютного зачёта.

Среди гонщиков, из всех видов внедорожной техники предпочитающих квадроциклы, первым на финиш на своём Yamaha Raptor приехал француз Александр Жиро. Но в общем зачёте лидирует словак Юрай Варга, который в прошлом году многих удивил. Тогда он был дебютантом «Дакара», и его автоматически причисляли к аутсайдерам, однако Варга занял 4-е место в этом классе. И пока ему удаётся подтверждать, что тот успех не был случайным.

В классе Challenger (лёгкие внедорожники) первое место на этапе занял американский дуэт Митчела Гатри и Келлона Уэлча. Они едут на машине Taurus T3 Max голландского производства, и сегодня смогли потеснить позиции Эрика Гочала, победителя двух предыдущих этапов, но поляк сохраняет лидерство в общей классификации.

В категории T4 (она же SSV, она же – мотовездеходы) тоже смена лидера: сегодня успеха добился весьма опытный саудовский гонщик Ясир Зейдан – вместе со штурманом, французом Эдриеном Метжем, он едет на Can-Am Maverick XRS Turbo. Но в общей классификации экипаж №408 пока на 6-й строчке, а лидируют победители вчерашнего этапа, испанцы Герард Гюэль и Диего Гиль.

Новые победители и в грузовом классе – это чешское трио Алеса Лопраиса, которые ещё накануне дали понять, что у них самые серьёзные намерения, а сегодня добились успеха на своём полноприводном прототипе Praga. На втором месте – тоже чешский экипаж, где баранку на Iveco Powerstar крутит не менее опытный мастер Мартин Масик – достаточно сказать, что на прошлогоднем «Дакаре» он занял 2-е место.

Он тогда уступил только голландцу Янусу ван Кастерену, который сегодня был третьим, а также уступил лидерство и в общем зачёте – теперь его возглавил Лопраис.

Надо подчеркнуть, что дорожные, точнее «внедорожные» условия на третьем этапе были весьма тяжёлые: на каменистых участках был риск проколоть шину, а в зыбучих песках пустыни буксовали даже мощные внедорожники.

Например, на Prodrive Hunter Нассера Аль-Аттийи было пробито заднее левое колесо, однако он как ни в чём не бывало продолжал нестись к финишу, не желая тратить время на его замену. Разумеется, он серьёзно рисковал, но, вероятно, это того стоило, ведь по итогам дня катарский гонщик показал 4-й результат, проиграв победителю чуть больше полутора минут. А Маттиасу Экстрёму, при всём его опыте и мастерстве, какие-то дюны удавалось преодолевать только со второй попытки. Что, впрочем, это не помешало ему приехать на финиш вторым.

Во вторник участников «Дакара» ждёт ещё один непростой этап – им предстоит проехать более 600 км, отделяющих Аль-Сальмию от оазиса Аль-Хофуф. При этом протяжённость скоростных участков составляет 299 км – организаторы считают, что местность, по которой проходит маршрут, не столь пересечённая, т.е. дорожные условия позволят ехать быстрее, и кому-то удастся наверстать отставание, кому-то – увеличить преимущество. Но для этого нужно уметь соразмерять риск, что удаётся не всем. Как будет развиваться интрига супермарафона в дальнейшем, узнаем ближе к вечеру во вторник.

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