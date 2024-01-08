Крэвиц: Тото многому научился за два неудачных сезона

Журналист Sky Sport F1 Тед Крэвиц считает, что Тото Вольфф должен взять на себя часть ответственности за то, что команда не сразу отказалась от неудачной концепции машины 2022 года, а стала её развивать…

Тед Крэвиц: «Мы не знаем, почему после неудачи с W13 Тото дал добро на повторение этой концепции в W14. Хэмилтон назвал W14 сестрой W13 и они обе были неудачными.

Как лидер, Тото мог сказать: «Я не согласен, давайте придерживаться концепции Red Bull». Но по какой-то причине они этого не сделали.

Он принял это решение, а затем после квалификации в Бахрейне, я хорошо помню это интервью, заявил, что машина получилась слабой. Это было после квалификации на первом же Гран При.

Понятно, что он был прав, но они сразу и полностью отказались от новой концепции, и на мой взгляд, это связано с тем, что со стороны Тото не было спокойного и уверенного руководства, к которому мы привыкли.

Думаю, Тото многому научился за эти два неудачных сезона, что привело к переводу Майка Эллиотта на другой пост и возвращению Джеймса Эллисона на роль технического директора.

У Тото есть свои недостатки, и недостаточно оперативная реакция на неудачную машину сыграла свою роль, но у него есть и свои сильные стороны. Недавние проблемы с FIA показали, что Тото не боится бороться за себя, за свою семью и за свою команду».

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