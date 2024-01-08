Квят готов вернуться в Ф1, но это уже голливудский сценарий

Даниил Квят окончательно расстался с Формулой 1 три года назад, но его имя по-прежнему периодически появляется в заголовках автоспортивных новостей. Вот только несколько наиболее заметных поводов: летом 2022-го он дебютировал в NASCAR, прошлой зимой подписал контракт с Prema и провёл сезон в гонках на выносливость, а в апреле стало известно, что в 2024-м Даниил вошёл в состав заводской команды Lamborghini и продолжит карьеру в высшей категории WEC.

Но и это ещё не всё: осенью мы писали о том, что Квят тестировал экзотическую машину Dallara, предназначенную для беспилотных гонок.

Весьма обширное интервью с российским гонщиком появилось на официальном сайте Формулы 1, в котором Даниил рассказывает о разных этапах карьеры, а также о том, чем он занимается в последнее время. Приведём несколько цитат из этого текста.

В России проходила только самая ранняя стадия его карьеры, но после первых же успехов Даниила в картинге его семья приняла решение, что продолжать заниматься гонками надо в Европе.

Даниил Квят: «Мы решили перебраться в Италию, когда мне было 10 лет, и это было путешествие с билетом в один конец. Я отправился в Рим, и можно сказать, что там я обрёл дом: там я закончил школу, у меня появилось множество друзей. Я до сих пор выступаю с итальянской лицензией. Конечно, это было непросто, ведь в Италии совершенно другая культура, но я очень хорошо вписался в европейскую гоночную систему.

Именно там я привлёк внимание Red Bull. Я поехал в Варано, чтобы на этом итальянском автодроме принять участие в тестах Формулы BMW. Также там был Карлос Сайнс и Фелипе Наср, более опытный гонщик, и они были для нас ориентирами. Хельмут Марко остался доволен итогами тестов и сказал: «Если ты действительно впервые пилотируешь эту машину, то тогда результаты просто отличные». После этого мы подписали контракт…»

В Формуле BMW не всё получалось так, как хотелось и самому Даниилу, и его новым менторам из Red Bull.

«Особенно тяжело было в самом начале, и мне позвонил Хельмут, – вспоминает Квят. – Он сказал примерно следующее: «Знаешь, если в следующей гонке ты не выступишь лучше, то думаю, мы на этом расстанемся». Прессинг был и без того очень сильный. Марко сказал, что в Хоккенхайме я должен опередить Карлоса. Я ответил: «ОК, но, пожалуйста, измените настройки машины так, как я хочу». Мы это сделали, и всё отлично сработало. Помню, что я опередил Карлоса и в квалификации, и в гонках…

Сейчас мы с Карлосом по-настоящему дружим, но когда мы были напарниками (в молодёжных формулах), в какие-то моменты отношения обострялись. Мы много путешествовали вместе, на трассах не обходилось без контактов, и порой даже нашим отцам приходилось вмешиваться и говорить: «Эй, парни, успокойтесь!»

По ходу сезона в серии GP3 (в 2013 году) Хельмут нам сказал: «На кону одно место в Формуле 1, и тот, кто будет выступать лучше, возможно, его получит». Вот тогда дело приняло серьёзный оборот. Помню этап в Бельгии, где мы стартовали из первого ряда, причём у нас было почти одинаковое количество очков, и мне нужно было выиграть ту гонку. Я её выиграл, а Карлос попал в аварию, и я получил большое преимущество по очкам.

В то время проходила ещё и европейская Формула 3, где машины были немного другие. Хельмут хотел, чтобы я провёл несколько гонок и в этой серии, и там я тоже начал выигрывать. Помню этап на австрийском автодроме Red Bull Ring: поскольку Хельмут живёт неподалёку, он приехал, чтобы поздороваться. В трёх квалификациях я выиграл три поула, и это был очень важный шаг…

Я выиграл титул в GP3, и ещё до последней гонки сезона мне предложили контракт с Toro Rosso. Для меня тогда это было огромным достижением, и я его подписал…

В Австралии (в дебютном Гран При Квята в марте 2014 года) я пилотировал на одних инстинктах, и это позволило дойти до финала квалификации и заработать первые очки. В той гонке я боролся с Кими Райкконеном и думал: «Вот это да! Это просто невероятно!»

Я начинал карьеру, когда мне было 10 лет, а Кими тогда уже выигрывал гонки вместе с McLaren, и в моей первой гонке в Формуле 1 я с ним соперничал – это было круто!»

Уже на третьем этапе дебютного сезона Даниил опередил в квалификации Жана-Эрика Верня, намного более опытного гонщика, своего напарника по Toro Rosso, и заработал очки в двух из четырёх первых гонок. Затем по ходу сезона Квят ещё не раз оказывался впереди француза, но очков на счету Верня было заметно больше. Дальнейшие события развивались по неожиданному сценарию.

Перед Гран При Японии стало известно, что Себастьян Феттель, выигравший четыре титула с Red Bull Racing, подписал контракт с Ferrari, и в команде из Милтон-Кинса неожиданно появилась вакансия на 2015 год.

«У меня был опытный напарник, и они, разумеется, сравнивали меня с ним, – рассказал Квят. – Но не по количеству заработанных очков, а детально, поворот за поворотом, анализировали телеметрию, кто как едет на старых шинах, на новых шинах – они смотрели на всё это.

Когда Себастьян собрался уходить из Red Bull, им понадобился кто-то, кто был готов его заменить, и всё тогда происходило очень быстро. Утром я приехал на автодром в Сузуке, и Франц Тост, руководитель Toro Rosso сказал: «В общем, в следующем году ты поедешь за Red Bull».

«Что?» – не поверил я. Тогда он сказал: «Иди на встречу с Хельмутом». Я туда пошёл, увидел Кристиана Хорнера и Хельмута, и они предложили выпить вместе с ними кофе, а затем сказали: «В следующем году будешь выступать в нашей команде». В общем, это был волнительный день!..

К сожалению, в 2015-м у Red Bull продолжились проблемы с двигателем, он был недостаточно эффективным и недостаточно надёжным. Уже на предсезонных тестах я подумал, что придётся непросто…»

Тем не менее в том сезоне Квят заработал очки в 14-ти из 16-ти гонок, в которых он финишировал, в том числе занял 2-е место в Венгрии, и по итогам сезона опередил Даниэля Риккардо, своего напарника, в личном зачёте.

«Думаю, в то время Даниэль был на пике формы, – продолжил Даниил. – Кроме того, машина ему подходила, а мне пришлось потрудиться, чтобы преодолеть ряд сложностей, но всё-таки это был хороший сезон, и я был доволен результатами.

Зима прошла несколько странно, потому что ко мне обратился Маурицио Арривабене, тогда руководивший командой Ferrari: «Мы хотим, чтобы ты выступал у нас». Мы начали вести переговоры, но в итоге стало понятно, что из этого ничего не выйдет, потому что мои связи с Red Bull были очень крепкими. Мы продолжили сотрудничать в 2016-м, машина в том году стала лучше, но не в начале сезона. А потом, конечно, произошла та знаменитая смена команд…»

После трёх гонок 2016 года в Red Bull приняли решение отправить Квята назад в Toro Rosso, а его место занял Макс Ферстаппен.

В карьере Даниила наступил сложный период: «Начались непростые времена. Из-за того, что мне пришлось вернуться в Toro Rosso, мотивация была на очень низком уровне, и мне приходилось пилотировать иную по характеру машину.

Карлос Сайнс (испанец вновь стал напарником Квята) жаждал успеха, чувствовал уверенность в машине, а у меня не было ни нужного настроя, ни уверенности. С таким подходом мне было нечего противопоставить Карлосу. Я провёл несколько неплохих гонок, но сезон в целом складывался не лучшим образом. В 2017-м ситуация начала исправляться, но результаты всё равно были не на должном уровне, и я думаю, что мы начали отдаляться от Red Bull.

Стало понятно, что нам нужен перерыв. Поэтому я пропустил сезон 2018 года, став резервным гонщиком и тест-пилотом Ferrari. В той команде мне было неплохо. Если честно, та работа мне была нужна, чтобы зарабатывать на жизнь…

Вместе с Ferrari я отправился в Монреаль и в паддоке решил повидаться с Кристианом Хорнером и Хельмутом Марко – просто чтобы поздороваться и выпить с ними кофе. Они были рады меня видеть, мы неплохо поговорили, и в какой-то момент они сказали: «Мы слышали, что ты отлично провёл тесты». Я ответил: «Не знал, что вы в курсе!» После этого мы продолжали контактировать.

Через какое-то время я позвонил Хельмуту и сказал: «Я готов выступать в гонках. Думаю, что смогу вам пригодиться». Он сказал, что вакансий нет, но пообещал сообщить, если произойдут какие-то изменения. А через три дня после того, как Даниэль Риккардо решил перейти в Renault, уже Хельмут мне позвонил и сказал: «Вот и подходящий момент – у тебя по-прежнему есть интерес?» Мы ударили по рукам – так я вернулся в Формулу 1».

Что было дальше – уже история. Но когда карьера Квята в Ф1 подошла к концу, вместе с менеджерами он решил попробовать свои силы сначала в Америке, а затем в гонках на выносливость: «Я провёл несколько гонок в NASCAR, и мне очень понравилось. Там всё пришлось начинать с нуля, но меня это устраивало. В этой серии всё довольно просто и понятно, а на трассах идёт сумасшедшая борьба!

Теперь я выступаю в WEC, в этой серии удобный график, и это совсем другой вид гонок, к которым тоже надо адаптироваться, усвоить кое-какие приёмы. Мне нравится пилотировать разные машины, это полезные навыки, и я думаю, что теперь мне проще перестраиваться. Как гонщик я по-прежнему стремлюсь к постоянному прогрессу.

Время от времени контактирую с Хельмутом Марко. Недавно общался с Францем Тостом, и сейчас, когда он вышел в отставку, постараюсь покататься с ним на лыжах. При этом я всегда слежу за тем, что происходит в Формуле 1. В конечном итоге, где бы я ни выступал, чувствуется, что в моём подходе к пилотированию сохраняется что-то от стиля, который практикуется в Ф1.

Сейчас для меня проще всего сесть за руль машины Формулы 1 и вновь пилотировать её на пределе. Я к тому, что если мне когда-нибудь вновь доведётся вернуться в Ф1, то это уже будет больше похоже на сценарий, подходящий для Голливуда или Netflix! Впрочем, почему бы и нет?»

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