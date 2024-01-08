Маккалоу: Red Bull подаёт нам пример идеальной работы

Том Маккалоу, главный инженер Aston Martin F1, констатировал, что его команда прежде всего должна добиться идеальной и стабильной работы, и это главное условие, не выполнив которое, догнать лидеров чемпионата будет невозможно.

В первых восьми гонках сезона Фернандо Алонсо шесть раз поднимался на подиум, и хотя потом команда несколько сбавила обороты, столь уверенное начало чемпионата позволило Aston Martin занять 5-е место в Кубке конструкторов, т.е. подняться на пару строчек выше, чем в 2022 году.

Тем не менее ближе к середине сезона произошло снижение результатов, в то время как соперники продолжали прибавлять. При этом гоночная бригада команды из Сильверстоуна считается одной из лучших в Формуле 1, и в дни Гран При она действует очень слаженно. В своё время именно это качество порой позволяло Force India «прыгнуть выше головы», т.е. показывать достойные результаты несмотря на гораздо более скромный бюджет по сравнению с топ-командами.

«Полагаю, в прошлом нашей команде в целом удавалось хорошо работать в дни гоночных уик-эндов, мы этим славились, – приводит слова Маккалоу RacingNews365. – Разумеется, теперь мы пошли дальше и стараемся разработать машину, которая позволит бороться в первых рядах».

В основном очки в прошлом году зарабатывал Фернандо Алонсо, в том числе восемь раз поднялся на подиум, что позволило двукратному чемпиону мира завершить сезон на 4-м месте личного зачёта. При этом его напарник, Лэнс Стролл, был только 10-м, но надо подчеркнуть, что канадец не раз сходил с дистанции из-за проблем с машиной – например, так было в Саудовской Аравии и в Японии.

«Подобные вещи действительно иногда происходят, – признал Маккалоу. – Но если мы хотим соперничать с лидерами, то для этого необходимо идеально проводить каждый уик-энд. Именно такой пример нам подаёт Red Bull – у этой команды полный порядок в плане технической надёжности, и действует она безупречно, что и позволило выиграть так много гонок.

Это тот стандарт, к которому надо стремиться. Надо не просто заниматься какой-то одной областью – областей, в которых мы должны хотя бы немного подтянуться, довольно много. Мы понимаем, что если предоставим нашим гонщикам хорошие машины, они будут добывать для команды хорошие результаты. Именно этому необходимо уделить максимум внимания».

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