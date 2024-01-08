Mercedes и Williams продлили контракт

Mercedes-Benz продолжат поставлять Williams силовые установки и техническую поддержку до 2030 года.

После McLaren, Williams стала второй клиентской командой Mercedes, подтвердившей продление контракта до 2030 года – на четыре сезона после смены регламента на моторы в 2026-м.

Маркус Шефер, член правления Mercedes-Benz Group AG, директор по технологиям: «Мы счастливы продлить партнерство с Williams Racing до 2030 года. Мы поддерживаем тесные отношения с момента введения нынешнего регламента на силовые установки и с нетерпением ждем продолжения сотрудничества в новую эру.

Мы высоко ценим их поддержку нашей будущей стратегии в отношении силовых установок. Мы с нетерпением ждем возможности вместе подойти к новому регламенту с той же страстью и энтузиазмом, что и в 2014 году, с целью добиться таких же успехов».

Тото Вольфф, руководитель Mercedes-Benz Motorsport: «Мы рады подтвердить, что Williams Racing стала для нас второй клиентской командой, которой мы будем поставлять силовые установки по регламенту 2026 года.

Сегодняшняя новость подчеркивает силу предложения Mercedes-Benz в Формуле 1, не только подтверждая, но и усиливая нашу стратегию в автоспорте. С 2014 года мы продолжаем развивать наши отношения с Williams. Пока команда закладывает фундамент для борьбы за в первых рядах, мы рады поддержать её поставками наших силовых установок».

Хайвел Томас, управляющий директор Mercedes-AMG High Performance Powertrains: «Williams – историческая команда Формулы 1, за время нашего сотрудничества мы добились заметных успехов. Мы гордились тем, что наши силовые установки заняла четыре первых места на Гран При Австрии 2014 года, а Williams – заслуженное третье и четвертое. Наши рабочие отношения с Williams только укрепились за последнее десятилетие, мы с нетерпением ждем продолжения».

Джеймс Ваулз, руководитель Williams Racing: «Мы наслаждаемся долгосрочным сотрудничеством с Mercedes-Benz, и очень рады продолжить его после перехода в новую эру Формулы 1. Опыт, поддержка и технологии, которые предлагает Mercedes, идеально соответствуют нашим стремлениям в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Долгосрочное соглашение с Mercedes – часть наших стратегических целей на будущее, при этом мы сохраним наш собственный опыт и возможности в области проектирования и производства».

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