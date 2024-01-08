Тим Мейлион – новый спортивный директор FIA

Кадровые перестановки в FIA продолжаются: на пост спортивного директора назначен Тим Мейлион, но также стало известно об отставке Тима Госса, до недавнего времени занимавшего должность технического директора гонок на одноместных машинах. Судя по всему, Госс перейдёт в одну из команд Формулы 1.

Это уже третья отставка столь заметной фигуры в руководстве FIA после ухода Стива Нильсена и Деборы Майер, возглавлявшей комиссию «Женщины в автоспорте».

Мейлион, с 2021 года работавший в федерации директором по вопросам безопасности, теперь пошёл на повышение, заняв должность, оставленную Нильсеном. Кто заменит Тима Госса, пока не объявлено.

Тим Мейлион будет работать в подчинении у Николаса Томбасиса, директора FIA по гонкам на одноместных машинах. В своё время Мейлион долго трудился на различных должностях в Red Bull Racing, после чего в 2015-м перешёл в Sauber, где был назначен главным гоночным инженером. Затем он стал главным инженером заводской программы BMW в кузовной серии DTM, но успел поработать и в Формуле E, после чего в 2019-м его пригласили в FIA. Тим Мейлон – канадец по рождению, но давно живёт в Великобритании, где получил университетское образование и начинал карьеру в автоспортивной индустрии.

Николас Томбасис: «Я рад, что Тим займёт должность спортивного директора, у него богатый опыт работы в автоспорте, он специалист высочайшего уровня. Ему предстоит взять на себя важную роль, поскольку мы продолжаем наводить порядок в наших спортивных делах и законодательных процедурах, и он возглавит работу по совершенствованию руководства гонками.

При этом мы сожалеем об уходе такого специалиста, как Тим Госс. Он занимался важной работой в техническом департаменте FIA, но мы понимаем, что он намерен изменить направление своей карьеры. Мы с уважением относимся к его решению и желаем ему удачи».

Тим Мейлион: «Я с удовольствием возьму на себя роль спортивного директора. Мы уже в значительной мере усовершенствовали работу по руководству гонками при поддержке Центра удалённого контроля (ROC), и моя задача в том, чтобы вывести всё это на следующий уровень. Также мы займёмся пересмотром многих спортивных аспектов, и я готов уделять этой работе всё больше внимания».

Директором гонок FIA останется Нильс Виттих, который будет подчиняться Мейлиону.

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