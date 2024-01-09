Дакар: Первая победа Себастьена Лёба в 2024 году

Дистанция четвёртого этапа ралли-рейда «Дакар» была несколько короче, чем в предыдущие дни, протяжённость скоростных спецучастков «всего» 299 км, и быстрее всех до финиша добрался Себастьен Лёб на своём гоночном внедорожнике Prodrive Hunter.

«Для нас день сложился очень хорошо, мы проехали этот этап без осложнений, – прокомментировал девятикратный чемпион мира по ралли. – Конечно, местами трасса была очень пыльная, потому что мы стартовали далеко не первым, и нам пришлось обогнать много машин.

В какой-то момент мы промахнулись мимо навигационной отметки и пришлось возвращаться назад, на этом мы потеряли около 30 секунд, но в остальном всё было отлично».

Второе время во вторник показали лидеры абсолютного зачёта – саудовско-немецкий экипаж, состоящий из гонщика Язеда Аль-Раджи и штурмана Тима Готтшалька – сегодня они были лучшими из тех, кто выступает на Toyota Hilux, и Лёбу они проиграли чуть больше минуты.

Карлос Сайнс пока удерживает второе место в общей классификации, но сегодня он финишировал только 4-м, пропустив вперёд своего давнего соперника, Нассера Аль-Аттийю, который в этом году тоже, как и Лёб, пилотирует технику производства британской компании Prodrive. Катарский гонщик замкнул первую тройку, причём на этом месте он находится и в абсолютном зачёте по итогам четырёх дней.

Пятым до финиша добрался Стефан Петрансель, напарник Сайнса по заводской команде Audi Sport, причём он проиграл испанцу меньше минуты. Какие проблемы были у «Мистера Дакара», пока неизвестно, но отец гонщика Ferrari потерял время из-за ошибок в навигации.

В классе мотоциклов второй этап подряд выиграл опытный чилиец Хосе Игнасио Корнехо Флоримо, гонщик заводской команды Honda. Это позволило ему выйти в лидеры в двухколёсной категории по итогам четырёх этапов, потеснив с первой строчки Росса Бранча, мотогонщика из Ботсваны.

В категории квадроциклов лучшим сегодня был аргентинец Мануэль Андухар – для него это уже седьмой «Дакар», и он, как и в прошлом году, едет на Yamaha Raptor 700. В 2023-м он одержал три победы на этапах и занял 11-е место в этом классе, но сейчас вышел в лидеры – наверняка в дальнейшем Мануэль постарается развить своё преимущество, которое уже составляет больше 20 минут.

Молодой, но очень дерзкий поляк Эрик Гочал удерживает лидерство в классе Challenge (лёгкие внедорожники) – сегодня он вновь первым добрался до финиша, на 6 минут раньше, чем его дядя Михал Гочал. Однако в общей классификации на второй строчке находится не Михал, а Марек Гочал, отец Эрика – такую вот семейственность на «Дакаре» этого года развели поляки! Причём все они выступают за команду Energylandia Rally Team, и все едут на голландских машинах Taurus T3 Max.

В категории T4 (SSV) этап выиграл португальский дуэт Жоао Феррейры и Филипе Пальмейру, выступающий на мотовездеходе Can-Am Maverick XRS Turbo. В карьере Феррейры это второй «Дакар», но дебютная победа на этапе. Но в общей классификации португальцы только седьмые, а лидерство удерживают их соседи по Пиренейскому полуострову, испанцы Герард Гюэль и Диего Гиль.

В грузовом классе за вчерашнее поражение от именитых соперников из Чехии, трио под управлением Алеса Лопраиса, смог отыграться голландец Янус ван Кастерен – его экипаж №600 на Iveco Powerstar лидирует и по итогам первых четырёх дней ралли-рейда.

Завтра участников ждёт этап с относительно небольшой протяжённостью скоростных спецучастков – 118 км. Но при этом его общая длина – 645 км, т.е. получается, что перегоны между СУ очень длинные, а это тоже выматывает. При этом скоростные участки в основном проходят по пустыне, и не просто по пустые, а по бескрайним полям песчаных дюн, так что трудности участникам «Дакара» обеспечены.

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