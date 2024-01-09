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Автоспорт

F1 Academy: Кэрри Шрайнер проведёт сезон за Campos

Кэрри Шрайнер, участница молодёжной Академии Sauber, проведёт сезон 2024 года в женской серии F1 Academy. 25-летняя немецкая пилотесса будет выступать за Campos Racing, её машина будет выкрашена в цвета Sauber/Stake в Формуле 1.

Беат Цендер, директор Академии Sauber: «Мы рады приветствовать Кэрри в команде и с нетерпением ждём нашего сотрудничества в F1 Academy. Несмотря на свой юный возраст, Кэрри уже может похвастаться впечатляющим послужным списком, который демонстрирует отличное гоночное мастерство и умение адаптироваться к машинам различных серий.

Нам не терпится узнать, чего мы сможем добиться вместе. Благодаря опыту и поддержке нашей команды Формулы 1, Академии Sauber и Campos Racing, мы уверены, что вместе добьемся больших успехов».

Кэрри Шрайнер: «Я рада представлять команду и Академию Sauber в гоночной серии F1 Academy в этом году. После захватывающего первого сезона я с нетерпением жду возможности вернуться к работе.

У Sauber впечатляющая история в автоспорте, и я хочу внести свой вклад в продолжение истории успеха. Моя цель на этот сезон только одна: победить и сделать это под флагом команды, одновременно повышая осведомленность женщин в автоспорте».

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