Фернандо Алонсо начинает год с тренировок в Альпах

В начале года у Фернандо Алонсо отличное настроение, и его можно понять: в эти дни он и его ближайшее окружение находится в итальянском Южном Тироле, точнее, в Доломитовых Альпах, где сейчас самая подходящая погода для разного рода зимних удовольствий.

Но двукратный чемпион мира не просто наслаждается природой Альп и любуется местными пейзажами – он уже приступил к подготовке к предстоящему сезону. Этим он занимается на базе спортивной школы Scuola 2000 в южнотирольском местечке Валь-Гардена, где расположен знаменитый горнолыжный курорт.

На своих страницах в социальных сетях Фернандо поделился серией снимков, посвящённых тренировкам и на горнолыжных склонах, и в спортзале, сопроводив их всего несколькими словами: «Начинаем год с позитивным настроем, его первая неделя проходит в горах!»

Фотографии вызвали множество комментариев, основной мотив которых такой: с одной стороны, болельщики рады за Алонсо, с другой, советуют ему быть осторожнее и не слишком увлекаться горными лыжами. Пожалуй, подобные тревоги всё-таки излишни, ведь Фернандо тренируется под руководством опытных инструкторов.

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