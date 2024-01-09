Хорнер: Мы приняли смелое решение о создании мотора

В 2026 году Red Bull Racing перейдёт на силовые установки, разработанные подразделением Red Bull Powertrains. Руководитель чемпионский команды Кристиан Хорнер признал, что решение разработать и произвести собственный двигатель было смелым и рискованным.

Кристиан Хорнер: «В правилах заложен механизм выравнивания возможностей, но он обычно действует с 12-месячной задержкой. Вместе с нашими партнёрами из Ford мы инвестировали в строительство в Великобритании на территории базы нового кампуса по производству двигателей. Теперь у нас есть новый завод, современное оборудование и 500 человек, которые работают над двигателем 2026 года.

Нам предстоит с нуля начать борьбу с Mercedes, Ferrari, Honda, Renault и Audi. Мы с нетерпением этого ждём, хотя понимаем, что пошли на смелый шаг, но в долгосрочной перспективе, на наш взгляд, решение окупится».

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