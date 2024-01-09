Компании в Лас-Вегасе требуют компенсировать убытки

Мы писали о том, что в дни проведения Гран При Лас-Вегаса местные казино получили рекордные доходы, но немало и тех, кто потерпел убытки – и они требуют компенсации от организаторов.

Владелец бизнеса о влиянии гонок Формулы-1 на Лас-Вегас: "Нас как сообщество обманули, нас одурачили"; бизнесмены просят округ Кларк, LVCVA, F1 о компенсации за потерю доходов.

Рэнди Маркин, владелец ресторана Battista's и генеральный менеджер казино Stage Door: «Нас, как сообщество, обманули. Такого ещё не было. Но ситуация вышла из-под контроля. Формула 1 просто не знала, как взаимодействовать с сообществом.

Мы хотим избежать коллективного иска против округа Кларк, Формулы 1 и Управления по делам конвенций и посетителей Лас-Вегаса (LVCVA). Вместо этого бизнесмены хотят работать с округом, промоутером гонок и туристическим агентством, чтобы получить компенсацию за потерю доходов.

Нам не нужны судебные разбирательства. Мы хотим превратить негатив в позитив. Будет гораздо лучше, если окружная комиссия, LVCVA и FI соберутся вместе и будут активно решать эту проблему».

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