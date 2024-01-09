Лео Турини о надеждах, связанных с новым Кими

В 2024 году среди дебютантов Формулы 2 есть итальянский гонщик со знакомым именем: его зовут Кими. Андреа Кими Антонелли – действующий чемпион европейской Формулы Regional, и теперь 17-летний гонщик, минуя Ф3, сразу переходит в Ф2, где будет выступать за Prema Racing.

Известный журналист Лео Турини в своём блоге пишет о надеждах, которые в Италии связывают с его земляком: как и Турини, он из Эмилии-Романьи.

Уже какое-то время я слышу разговоры о парне из моих родных краёв, причём самые восторженные: речь о Кими Антонелли, который, как и я, из Эмилии-Романьи. Вскоре он дебютирует в Формуле 2.

Поскольку с 1953 года итальянские гонщики не становились чемпионами в Формуле 1, с ним связаны самые серьёзные ожидания. Причём в этом даже можно усматривать некоторую символику: если после Кими, добывшего для Ferrari титул в 2007-м, новым чемпионом станет гонщик по имени Кими, это будет просто идеально.

Вот уже 70 лет среди чемпионов Формулы 1 не было ни одного итальянца. Наследники славы Альберто Аскари так и не нашлись, хотя претендовали многие: Муссо и Бандини, Патрезе и Альборето, Трулли и Физикелла. Но не получилось.

«Кими Антонелли вернёт Италию на стартовое поле Формулы 1. И я надеюсь, что это будет только первый шаг», – считает Лука Балдиссери, человек, ставший свидетелем целой эпохи в истории мирового автоспорта.

Он родился в 1962-м, а в годы, когда в Ferrari сложилась «команда мечты», добившаяся фантастических успехов, был гоночным инженером Михаэля Шумахера. Потом он возглавил Гоночную академию Ferrari и внимательно следил за ранними стадиями карьеры Андреа Кими Антонелли, которому в следующем августе исполнится 18 лет.

Этот парень всегда выигрывал все чемпионаты, в которых выступал, сначала в картинге, затем в гонках одноместных машин, поэтому его взяли в молодёжную программу Mercedes. В 2024-м ему предстоит дебютировать в Формуле 2.

«Это отличная возможность для молодого гонщика проявить свой талант. Поскольку я знаю Кими, то убеждён, что он сможет использовать этот шанс, – считает Балдиссери. – Ожидания, связанные с ним, имеют под собой все основания, но лучше не опережать события, а двигаться вперёд постепенно.

Глядя на результаты, которые Кими демонстрировал в юниорских категориях, вспоминаешь Макса Ферстаппена, я в этом не сомневаюсь. Я помню, каким был Макс в юности: впервые я его увидел на встрече с перспективными гонщиками, где я представлял Ferrari. Уже тогда скорость голландца меня впечатлила… Как-то я пошутил, что сын Йоса Ферстаппена вскоре отправит Льюиса Хэмилтона в отставку – впрочем, это было в 2015-м, а Хэмилтон до сих пор выступает в Формуле 1. По поводу Кими Антонелли я предпочитаю воздерживаться от прогнозов, хотя надеюсь на него. Но было бы неправильно уже сейчас подвергать его слишком сильному прессингу. Парень должен спокойно расти и развиваться. В Формуле 2 он пройдёт неплохую проверку, после чего наступит время решающего испытания в Формуле 1.

Когда гонщик доходит до этого уровня, он уже должен быть полностью готовым. С одной стороны, в Антонелли я уверен, с другой, мы не раз видели, что молодые гонщики, подававшие надежды, сбивались с пути. Но с нашим Кими будет по-другому».

А теперь вопрос из разряда неудобных: согласитесь, это же парадоксально, что итальянский гонщик, чьё дарование эксперты ценят так высоко, оказался в молодёжной программе Mercedes? Тем более, Кими Антонелли родился на земле Эмилии-Романьи, где производятся автомобили многих итальянских марок, прежде всего Ferrari…

«Не надо меня об этом спрашивать! – ответил Балдиссери. – В истории было немало примеров непредсказуемых карьерных траекторий. Но у Ferrari есть своя молодёжная программа, своя Гоночная академия, и судить со стороны было бы неправильно.

Сейчас командой руководит Фредерик Вассёр, я его полностью поддерживаю и тоже верю в Шарля Леклера и Карлоса Сайнса, во всех, кто работает в гоночном департаменте Ferrari. Если бы не одна проблема по имени Макс Ферстаппен.

У каждого поколения есть свой символ – когда-то им был Айртон Сенна, затем Михаэль Шумахер, его сменил Льюис Хэмилтон, и теперь настала очередь этого голландца. Он не просто пилотирует самую быструю машину Формулы 1 – он ещё и лучший гонщик».

Может быть, Кими Антонелли станет следующим?

«Почему бы и нет?..»

Источник