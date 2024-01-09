Автоспорт
Макс Ферстаппен провёл два дня на тестах Ferrari 296 GT3
Макс Ферстаппен провёл двухдневные тесты в Портимао за рулём Ferrari 296 GT3 вместе с Тьерри Вермёленом, сыном своего менеджера.
Подобные тесты прошли в ноябре в Муджелло, а сейчас их решили повторить, ведь Вермёлен будет выступать за команду Emil Frey Racing в цветах Verstappen.COM Racing, а тренировать его будет отец Ферстаппена – Йос.
В команде остались впечатлены результатами Макса…
Лоренс Фрэй-Хилти, руководитель команды: «Цель этих тестов – поддержать Тьерри и улучшить наши результаты, используя обратную связь от Макса.
Ферстаппен был в машине оба дня. В первый день они чередовались и проехали около 100 километров, опробовав множество вариантов настроек. Для нас было большой честью воспользоваться его услугами и провести с ним тесты.
Всегда интересно встретиться с известным человеком. Тебе кажется, что ты его знаешь, а в реальной жизни он оказывается совершенно другой. Даже в машине GT3 обратная связь с его стороны была совершенно иного уровня, чем все, что я видел раньше. Макс – гонщик мирового класса.
Он сел за руль и уже на первом круге показал отличный результат. Посмотрев видео с бортовых камер и телеметрию, я был впечатлён тем, как быстро он смог адаптироваться, почти сразу добившись от машины максимума.
В тот день на трассе были и другие машины GT3, но Ферстаппен ехал на совсем другом уровне, чем все остальные. Есть хорошие гонщики, которые не особенно быстры за рулём GT3 из-за недостатка опыта, но Макс – другой. Если у машины есть четыре колеса, с ним она поедет быстро.
С точки зрения помощи в развитии машины, он великолепен. Машина отличается от Формулы 1, но физика везде работает одинаково. Вклад Макса сыграл важную роль при оценке разных вариантов настроек. Он очень помог Тьерри и всей команде».