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В AlphaTauri призвали Риккардо и Цуноду не расслабляться

Нет секрета в том, что Даниэль Риккардо и Юки Цунода хотели бы перейти из AlphaTauri в Red Bull Racing, получив шанс выигрывать гонки. Но новый исполнительный директор AlphaTauri Петер Байер призвал их не расслабляться, чтобы не потерять то, что уже есть.

Петер Байер: «В семье Red Bull всегда многого ждут от своих гонщиков. Все знают, что мы можем принять решение [о смене состава] прямо по ходу сезона, если это необходимо. Это очень ободряет, добавляет сил команде.

Если гонщик успешен в молодёжной команде, это может открыть ему дорогу в будущее. От этого статуса мы сейчас стремимся уйти, но у нас много юниоров, которые действительно много работают и отлично справляются, например – Лиам Лоусон.

Оба наши гонщика знают – если у них что-то не получится, Лиам всегда наготове. А так же они знают, что если у них всё получится, может появиться шанс. Я призываю их не расслабляться, сосредоточиться на том, что есть здесь и сейчас, на результатах в нашей команде».

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