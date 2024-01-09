У Култхарда новый женский проект

Бывший гонщик Формулы 1 Дэвид Култхард любит женские проекты. Его прошлая идея – женская W Series быстро обанкротилась, теперь вместе с чешским бизнесменом Карелом Комареком он инициировал программу More than Equal, цель которой весьма амбициозна – найти женщину, которая выиграет чемпионский титул в Формуле 1.

По всему миру принимаются заявки на участие в программе – оценивается возраст, мастерство и текущие результаты юных спортсменок.

Али Доннелли, исполнительный директор More than Equal: «Женщины почти 50 лет не выступали в Формуле 1, да и в целом в автоспорте их очень мало на высоком уровне. Чтобы изменить ситуацию, мы будем действовать иначе.

Наш подход – инвестиции в карьеру женщин-гонщиков на ранних этапах карьеры, и мы рады сделать первые шаги в этом направлении с запуском нашей программы в 2024 году».

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