Айо Комацу – новый руководитель Haas F1

В Haas F1 подтвердили уход Гюнтера Штайнера с поста руководителя команды, в этой роли его заменит Айо Комацу.

Джин Хаас, владелец команды: «Прежде всего, я хочу поблагодарить Гюнтера Штайнера за напряженную работу в течение последних десяти лет, и пожелать ему всего наилучшего в будущем.

Двигаясь вперед, нам было ясно, что важно улучшить наши результаты на трассе. Назначив Айо Комацу на должность руководителя команды, мы подчеркнули важность инженерной работы.

Мы добились определенных успехов, но нам нужно быть последовательными в желании добиваться более высоких результатов на трассе. Мы должны эффективно использовать имеющиеся у нас ресурсы, но улучшение наших конструкторских и инженерных возможностей – ключ к успеху команды.

С нетерпением жду начала работы с Айо, чтобы максимально использовать наш потенциал – это действительно отражает мое стремление к достойной конкуренции в Формуле 1».

Айо Комацу: «Я очень рад возможности стать руководителем Haas F1. Работая в команде с момента ее дебюта на трассе в 2016 году, я страстно заинтересован в ее успехе. С нетерпением жду возможности возглавить нашу программу и создать структуру, которая будет способствовать улучшению результатов на трассе.

Наш бизнес основан на результатах. Очевидно, что в последнее время мы были недостаточно конкурентоспособны, что вызывало разочарование у всех нас. Джин и наши партнеры оказывают нам потрясающую поддержку, и мы хотим ответить лучшими результатами на трассе. У нас отличная команда специалистов в Каннаполисе, Банбери и Маранелло, и я знаю, что вместе мы сможем добиться тех результатов, которых достойны».

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