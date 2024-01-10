Alpinestars – новый партнёр McLaren

McLaren Racing и Alpinestars стали партнёрами перед началом сезона 2024 года. Известный итальянский производитель гоночной экипировки оденет гонщиков, механиков и других сотрудников команды в Формуле 1, IndyCar, Формуле E, Extreme E и Академии F1.

Мэтт Деннингтон, исполнительный директор по партнерству McLaren Racing: «Благодаря приходу Alpinestars в качестве нашего нового официального партнера по технической одежде, наши команды в разных сериях будут выглядеть ещё более ярко в предстоящем сезоне. Мы гордимся тем, что оденем наших гонщиков и членов команды в лучшую экипировку».

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