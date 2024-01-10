Автоспорт
Баттон назвал слабую сторону Ландо Норриса
Дженсон Баттон высоко оценивает своего соотечественника Ландо Норриса, однако отмечает слабую сторону гонщика McLaren. По мнению чемпиона мира 2009 года, стремление Норриса постоянно себя оценивать и выискивать недостатки, работает против самого Ландо.
Дженсон Баттон: «Ландо обладает невероятным талантом. Я видел, как он впервые сел за руль машины Формулы 1 в Венгрии, ведь я тогда тоже выступал за McLaren. Просто удивительно, как быстро он нашёл к ней подход.
Ландо – умный парень. Он постоянно всё анализирует, но иногда это идёт ему во вред. Он очень сильно зацикливается на себе и из-за этого начинает думать, что недостаточно хорош. Но на самом деле Норрис действительно хорош. Он – выдающийся гонщик, и мне не терпится как можно скорее увидеть его за рулём машины, способной побеждать. Но я не знаю, когда это произойдёт».
Баттон добавил, что советует Норрису проявить терпение в ожидании первой победы: «Ему предстоит пройти сложный путь, ведь в чемпионате есть доминирующий гонщик, и только он может выиграть. В такой ситуации второе место – отличная точка отсчёта. Но мы все надеемся, что доминирование одного человека не будет продолжаться вечно.
Ландо должен опередить напарника и всех остальных парней на решётке. Ему должно быть неприятно видеть, что одна команда доминирует на протяжении стольких лет, но рано или поздно это изменится».