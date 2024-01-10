Дакар: Пятый этап ралли-рейда выиграл Аль-Аттийя

На пятом этапе ралли-рейда «Дакар», проходившем в среду, отличился знаменитый катарский гонщик Нассер Аль-Аттийя, победитель прошлогоднего супермарафона, а всего на его счету пять таких достижений. В 2024-м он впервые выступает на гоночном внедорожном прототипе Prodrive Hunter и сегодня одержал первую победу на этапе.

На финиш экипаж №200 приехал почти на две минуты раньше, чем французский дуэт, в состав которого входит Герлен Шишери, гонщик известный и опытный, и его штурман Алекс Винок. Они едут на Toyota Hilux, но в общей классификации по итогам пяти дней не входят даже в первую десятку. А лидирует саудовский гонщик Язед Аль-Раджи, их напарник по команде Overdrive Racing.

Благодаря сегодняшней победе на этапе Аль-Аттийя поднялся на вторую строчку в абсолюте, отодвинув на третье место Карлоса Сайнса, своего извечного соперника. Сайнсу сегодня опять не повезло, он потерял на дистанции больше девяти минут и показал только 16-е время.

Лучшим из гонщиков заводской команды Audi Sport, выступающих на буквально напичканных современными технологиях электрических прототипах RS Q e-tron E2, был напарник Сайнса Маттиас Экстрём, показавший 7-е время. А вообще в первой десятке шесть экипажей, выступающих на внедорожниках Toyota, в том числе сегодня неплохо выступил российский дуэт Дениса Кротова и Константина Жильцова, занявший 10-е место.

Но они вошли в десятку благодаря тому, что Себастьен Лёб, победитель вчерашнего этапа, сегодня был оштрафован: сегодня он прибыл на финиш девятым, однако был оштрафован: к его результату было добавлено целых 15 минут, и в итоге экипаж девятикратного чемпиона мира по ралли опустился на 39-ю строчку протокола среды.

После финиша Лёб прокомментировал ситуацию любопытным образом, намекнув, что по сравнению с победителем этапа, его напарником, он сознательно выбрал такую тактику, чтобы в четверг стартовать попозже. Аль-Аттийя, показавший сегодня лучшее время, завтра уйдёт на маршрут первым.

«Мы с Нассером придерживаемся разной тактики, – заявил Себастьен. – Он хочет стартовать пораньше и чувствует уверенность. Я бы не стал так действовать. Он лучше меня знает особенности пустыни, здесь он в своей стихии. Я же предпочёл стартовать позже, чтобы ехать по следам соперников. Сегодня мы потеряли немало времени, но надеемся отыграться завтра».

В классе мотоциклов этап выиграл опытный чилиец Пабло Квинтанилла, гонщик заводской команды Honda, но в общей классификации он седьмой, а на лидирующую позицию вновь вернулся Росс Бранч, выступающий на индийской технике Hero 450 Rally.

В категории квадроциклов быстрее всех добрался до финиша бразилец Марсело Медейрос. Он едет на Yamaha Raptor 700, для него это уже третья победа на этапе, тем не менее лидирует в классе не он, а аргентинец Мануэль Андухар, показавший лучшее время вчера.

Первую победу на этапе ралли-рейда этого года в категории Challenger одержал чилийский экипаж Франсиско-Лопеса Контардо и Хуана-Пабло Винагре, преодолевающий аравийские пески на лёгком внедорожнике Can-Am Maverick XRS Turbo. В этом классе, который тогда назывался T3, они выиграли «Дакар» в 2022 году.

Но по итогам пяти этапов они занимают только 4-е место, а лидирует там по прежнему Эрик Гочал – сегодня молодой поляк показал 3-е время.

Возможно, некоторым утешением Себастьену Лёбу после сегодняшнего штрафа стал успех его команды Sebastien Loeb Racing: французы Ксавье де Солтре и Мартен Бонне выиграли этап в категории мотовездеходов, которую официально называют SSV или T4.

В грузовом классе свою первую победу на этапе этого «Дакара» одержало чешское трио Мартина Масика, Франтишека Томашека и Давида Сванды, выступающее на Iveco Powerstar. Голландец Янус ван Кастерен, выигравший большинство предыдущих этапов и лидирующий после пяти дней ралли-рейда, сегодня был только десятым, проиграв победителю почти 24 минуты. Но после пяти дней его преимущество в этой категории составляет почти столько же, он на 22 минуты с лишним опережает того же Масика.

Но следующий этап «Дакара» может внести серьёзные изменения в расстановку сил хотя бы потому, что участников соревнований ждёт тяжелейшее испытание: 48-часовой этап общей протяжённостью 835 км, из которых 626 км – скоростные участки.

Этап будет продолжаться два дня с перерывом на ночь, и в программе «Дакара» такое впервые, а условия, с которыми предстоит столкнуться экипажам, более чем спартанские. Суть в том, что стартует этап рано утром, но до 16.00 четверга все должны добраться до одного из шести заранее определённых мест отдыха, разбросанных по пустыне Руб-эль-Хали. Причём это будет не привычный бивуак с вполне комфортабельными моторхоумами, а простые палатки и спальные мешки. Провиант тоже будет самый что ни на есть походный.

С одной стороны, ночевать под звёздами среди дюн – довольно романтично, с другой, что-то подсказывает, что гонщикам и их экипажам будет не до романтики.

Есть и ещё одно необычное условие: в это время средствами связи пользоваться запрещено, в том числе участники не будут знать, на каких позициях они находятся относительно друг друга. Кроме того, навигация на маршруте 48-часового этапа будет крайне затруднена, искать пункты контроля посреди пустыни будет непросто.

Но и это ещё не всё: если обычно мотогонщики, стартующие первыми, оставляют следы, на которые ориентируются все, кто едет следом, то сейчас для участников двухколёсного класса предусмотрен отдельный маршрут. В общем, никому мало не покажется.

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