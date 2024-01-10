Крейг Вудхаус – новый глава пресс-службы Williams

В Williams объявили о назначении нового руководителя пресс-службы команды. Им стал Крейг Вудхаус, чья должность официально называется «Руководитель отдела коммуникаций».

До перехода в Williams Вудхаус занимал должность пресс-секретаря бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Кроме того, он работал в департаменте культуры, медиа и спорта правительства Великобритании и в числе прочего отвечал за коронацию Карла III.

Крейг Вудхаус: «Я рад присоединиться к Williams Racing в захватывающее для команды и спорта время.

Миссия Williams – вернуться в число лидеров, и я с нетерпением жду возможности использовать всё, чему я научился за карьеру, чтобы помочь в достижении этой цели».

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