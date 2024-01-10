Майк Крак: Вместе с Honda мы уже готовимся к 2026-му

Со сменой регламента на моторы в 2026-м, команда Aston Martin перейдёт на силовые установки Honda. Подготовка уже началась, руководитель команды Майк Крак в интервью Motorsport Magazin рассказал о деталях этого процесса.

Майк Крак: «Сначала мы создали несколько рабочих групп в разных областях, чтобы распределить обязанности – это происходит всегда, когда вы вступаете в техническое партнёрство.

Эти группы уже работают, исследуют различные области, обмениваются опытом, проводят моделирование. Они держат друг друга в курсе того, что происходит с разработкой силовой установки с их стороны и разработкой шасси с нашей. Это обоюдный процесс.

Я не смогу назвать число наших сотрудников, которые уже работают над машиной 2026 года, но такие работы уже ведутся. Технический регламент на шасси должен быть опубликован в июне 2024 года, не все моменты окончательно ясны, поэтому мы прорабатываем разные сценарии, работаем с той информацией, которая у нас есть на данный момент».

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