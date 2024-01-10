Перуанец Матиас Загазета дебютирует в Формуле 3 в предстоящем сезоне. 20-летний гонщик подписал контракт с Jenzer Motorsport.

В 2023-м Загазета выступал в европейской Формуле Regional. По итогам сезона Матиас заработал 12 очков и занял 22-е место в личном зачёте. Кроме того, он выступал в Макао, где финишировал семнадцатым.

Матиас Загазета: «Рад подтвердить, что буду выступать в Формуле 3 в сезоне 2024 года. Для меня это невероятная возможность, и мне не хватает слов, чтобы отблагодарить Jenzer и спонсоров за эту возможность.

Я уже работал с командой на тестах и во время Гран При Макао, что позволило понять наши позиции и лучше узнать команду. Я с нетерпением жду, что принесёт мне новый сезон, и буду много работать, чтобы вместе добиться запоминающихся результатов».

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