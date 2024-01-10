Отмена «правила Бекхэма» может повлиять на Ferrari

С 1 января в Италии отменен закон "Decreto Crescita", позволявший иностранцам, приехавшим жить и работать в страну, получать большие налоговые льготы.

Этот закон, названный именем футболиста Дэвида Бекхэма, сначала появился в Испании, когда знаменитый британец перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Реал Мадрид». Он позволял гражданам других стран не платить налог с большей части дохода, если они считаются обладателями экстраординарного таланта.

Этим активно пользовались футбольные клубы Испании и Италии при приглашении иностранных игроков. Пользовались и в Ferrari, приглашая специалистов других команд, которым не очень хотелось вместе с семьями переезжать из привычного Нортгемптоншира в Маранелло, но налоговые послабления играли свою роль.

Теперь они отменены. В Италии решили, что закон не приносит стране никакой пользы, он утратил силу, а Ferrari потеряла важное преимущество.

Ситуация усугубляется ограничением расходов, когда персонал покидает команды ради работы в других отраслях. Команды не всегда могут предложить конкурентоспособную зарплату, которую могут получать инженеры в компаниях за пределами Формулы 1.

Команды вместе с FIA и Формулой 1 ищут решение. Никто не хочет терять лучших специалистов, которые уйдут в другой сектор, не связанный с автоспортом. Не в этом заключалась идея введения лимита расходов в попытке создать равные условия для команд.

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