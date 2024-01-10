Технический директор Haas Симоне Реста ушёл из команды

Технический директор Haas Симоне Реста оставил свой пост и ушёл из американской команды.

Итальянский специалист присоединился к Haas в 2021 году, перейдя из Ferrari. В Скудерии Реста отвечал за разработку шасси с 2014 по 2017 годы, затем недолго проработал техническим директором Alfa Romeo/Sauber, после чего в 2019-м вернулся в Ferrari.

В Haas связывали большие надежды с приглашением Симоне Ресты, однако результаты сотрудничества оказались неудовлетворительными. В конце прошлого года команда привезла обновлённую машину на этап в Остин, рассчитывая, что новинки позволят сделать шаг вперёд и зададут направления развития в 2024 году, но прогресса добиться не удалось.

Официально в Haas не комментируют уход Ресты. Кроме того, неизвестно, вернётся ли он на работу в Ferrari, или продолжит карьеру в другой команде. По слухам, в его услугах могут быть заинтересованы в Sauber/Audi.

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