Уотерхаус: От увеличения высоты подвески мы выиграли

После перехода на новый регламент в 2022-м, многие машины страдали раскачкой на прямых, что вынуждало инженеров увеличивать высоту подвески, жертвуя эффективностью аэродинамики.

В 2022-м некоторые команды, в том числе Mercedes, лоббировали поправку к правилам об увеличении высоты подвески по соображениям безопасности, что и было сделано. Но главный конструктор Red Bull Бен Уотерхаус заявил, что его команда от этого только выиграла.

Бен Уотерхаус: «Два года назад всё сводилось к пониманию новых правил и попытке оптимизации машины в новых условиях. Но до сих пор остаётся множество неизвестных. Да, мы кое-что знаем о шинах, представляем, как должна работать аэродинамика, но пока вы не увидите машину на реальной трассе, подтвердить правильность этих расчётов невозможно.

Проведя сезон 2022 года с RB18, мы понимали, что это хорошая машина, но с множеством ограничений. И мы точно знали, что должны улучшить, чтобы добиться большего.

RB19 сразу начала сезон в гораздо лучшей форме. Не секрет, что RB18 была слишком тяжёлой, её вес был выше нормы по ходу всего сезона. Так что запас по скорости у RB18 был – и мы реализовали его с RB19.

Одна из проблем RB18 была в том, что края днища часто касались асфальта, что приводило к его повреждению. Поэтому когда в FIA объявили, что подвеска должна стать выше, нам это здорово помогло. От раскачки мы особенно не страдали, но увеличение высоты подвески позволило избежать контактов днища с покрытием, от чего мы только выиграли».

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