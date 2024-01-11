Давид Санчес и Роб Маршалл приступили к работе в McLaren

Двое ведущих технических специалистов приступили к работе в McLaren перед началом нового сезона. Давид Санчес и Роб Маршалл перешли в британскую команду в рамках крупной реструктуризации технического отдела McLaren.

Реструктуризацию начал проводить в прошлом году руководитель команды Андреа Стелла. Он уволил Джеймса Ки с поста технического директора, распределив его обязанности между несколькими специалистами технической группы.

Питер Продрому получил должность технического директора по аэродинамике. Давид Санчеc, вернувшийся из Ferrari, получил должность технического директора по концепции и развитию машины.

Третьим участником технической группы стал Роб Маршалл, который на протяжении 17 лет работал в Red Bull Racing, занимая в последние годы пост главного конструктора чемпионской команды.

Сегодня исполнительный директор McLaren Зак Браун опубликовал в социальных сетях фотографию ведущих технических специалистов команды, в том числе и Санчеса с Маршаллом, которые уже приступили к выполнению своих новых обязанностей.

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