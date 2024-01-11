Дженсон Баттон: Хэмилтон сейчас в своей лучшей форме

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон считает, что Льюис Хэмилтон сейчас гораздо лучше самого себя образца пяти-шестилетней давности, и если в Mercedes построят быструю машину, то в 2024-м семикратный чемпион мира станет главным соперником Макса Ферстаппена.

Дженсон Баттон: «Когда ты побеждал много лет подряд, а затем внезапно победная серия прекратилась, то в дальнейшем могут быть два пути. Первый вариант сказать: «Всё это больше не имеет смысла, я хочу завершить карьеру. Я был на пике много лет, но уже два года не выигрывал гонки».

Второй вариант – у гонщика усиливается желание вернуться на вершину. Думаю, это как раз относится к Льюису. С точки зрения скорости он хорош, как и всегда, но теперь он чувствует себя более уверенным и меньше ошибается. Сейчас Льюис лучше себя самого пять или шесть лет назад.

Его соперникам придётся тяжело, если он получит в своё распоряжению машину, достаточно быструю, чтобы бороться за победы. Когда кто-то настолько уверен в себе, как Льюис, его сложно опередить. В этом можно убедиться на примере Макса Ферстаппена».

Отвечая на вопрос, кто станет главным соперником Red Bull Racing в 2024 году, Дженсон сказал: Mercedes. За последние десять лет в спорте доминировали Mercedes и Red Bull.

Мне бы хотелось назвать Ferrari, и они действительно стали главными соперниками Red Bull в конце сезона, но я считаю, что в Mercedes добьются большего прогресса в 2024-м. Окажется ли его достаточно для борьбы за титул – я не знаю».

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