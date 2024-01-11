Британец Джозеф Лоук дебютирует в Формуле 3 в 2024 году. 18-летний гонщик подписал контракт с командой Rodin Motorsport, где станет напарником Каллума Вуазена.

В 2023-м Лоук выступал в британской Формуле 3, одержал четыре победы, восемь раз поднялся на подиум и занял третье место по итогам сезона в личном зачёте.

Джозеф Лоук: «Я очень рад перейти в Формулу 3 в предстоящем сезоне. Я получил невероятную возможность выступать за Rodin Motorsport. Всего несколько месяцев назад я мог только мечтать об этом, а сейчас мне не терпится поскорее вернуться за руль и максимально использовать этот шанс».

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