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Автоспорт

Гюнтеру Штайнеру не дали попрощаться с командой

Пресс-релиз Haas об увольнении Гюнтера Штайнера с поста руководителя команды для многих оказался неожиданным, учитывая, что это произошло менее, чем за два месяца до начала сезона.

Ещё более удивительным было то, что в релизе команда не дала слово самому Штайнеру. Более того, источники внутри Haas утверждают, что перед увольнением Гюнтеру не дали возможности попрощаться с командой, что не понравилось многим сотрудникам.

Бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт британского Sky Sports F1 Мартин Брандл считает, что все эти факты свидетельствуют о серьёзных разногласиях между Гюнтером Штайнером и владельцем команды Джином Хаасом.

«Всегда является показательным моментом тот факт, что уходящему человеку не дали слова в пресс-релизе, – написал Брандл в социальных сетях. – Это говорит о существовании разногласий. Подозреваю, что мы ещё услышим подробности. Команда не прогрессировала в последние годы, но трудно понять причину, не находясь внутри.

Удачи Гюнтеру. И Haas».

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Гюнтеру Штайнеру не дали попрощаться с командой

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