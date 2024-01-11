Хаас: Больше не хочу терпеть унижения от соперников

Чуть больше десяти лет назад Гюнтер Штайнер предложил Джину Хаасу идею клиентской команды, договорился с Ferrari, нашёл гонщиков, а потом и денег, когда Хаас ограничил бюджет. И перед началом девятого сезона в истории команды был уволен.

В интервью официальному сайту Джин Хаас попытался объяснить, почему он это сделал…

Джин Хаас: «В Формуле 1 всё всегда зависит от результатов. За восемь лет мы провели 160 Гран При и ни разу не поднялись на подиум. Последние пару лет мы занимали 9 или 10-е место в Кубке конструкторов.

Я не говорю, что в этом виноват Гюнтер, но сейчас самое время попробовать что-то другое. Непохоже, что если мы будем продолжать в том же духе, это сработает.

Гюнтер – приятный человек, яркая личность. Но концовка сезона получилась сложной. Это хороший вопрос для него, что пошло не так. Речь всегда идёт о результатах. И я больше не хочу быть десятым.

Мы изучили ситуацию изнутри, поняли, у кого больше опыта. Айо Комацу в команде с первого дня, он знает все тонкости и нюансы. Крайне важно, чтобы мы приехали в Бахрейн с машиной, готовой к началу сезона.

Гюнтер отлично взаимодействовал с людьми, Айо больше сосредоточен на технике. Это другой подход. Но нам действительно нужно что-то другое, поскольку прежде многое не получалось. Мы уже восемь лет на последних местах. И больше мне нечего добавить.

Я руковожу компанией Haas Automation более 40 лет. Когда вы привлекаете специалистов со стороны, им требуется время на обучение, от шести месяцев до года. Лучше брать людей, которых вы знаете, и даже если они не идеально подходят, по крайней мере, вы знаете, что в итоге получите. Это сработало в Haas Automation, сработает и в Формуле 1. Мне нравится повышать в должности людей, которых я знаю.

Я пришел в Формулу 1 не для того, чтобы потом продать команду. Я сделал это, поскольку хотел участвовать в гонках. У Гюнтера та же точка зрения. Мы здесь не для того, чтобы зарабатывать деньги, мы хотим гоняться и быть конкурентоспособными. Потеря Гюнтера приведет к тому, что команде придется сосредоточиться на других аспектах. Надеюсь, в итоге она станет лучше.

Бытует мнение, что мы тратим гораздо меньше денег, чем нужно. Но это не так. Обычно мы тратим на 10 миллионов долларов меньше, чем позволяют бюджетные ограничения. Но мне кажется, что мы не очень хорошо тратим эти деньги. Многие команды вкладываются в инфраструктуру, здания, оборудование и персонал. Наша модель – передать эти задачи на аутсорсинг. Мы тратим много денег. Мы не превысили лимит, но очень близки к этому. Не думаю, что мы эффективно расходуем эти деньги.

Мы просуществовали восемь лет и не собираемся прекращать свою деятельность. Я хочу, чтобы команда проработала ещё как минимум десять лет.

Но нужно работать лучше. Гораздо легче привлекать и удерживать спонсоров, если мы ведём борьбу в средней группе, а не находимся на последнем месте. Я так это вижу. Да и призовые от FOM, если мы добьёмся лучших результатов, сразу возрастут, что облегчит нам жизнь.

У нас отличная команда, отличные моторы, отличные гонщики. Нет никаких причин, почему мы занимаем 10-е место. Я не могу понять, как мы оказались последними со всем тем оборудованием и людьми, которые у нас есть.

Ferrari очень добры к нам. Они с нами с первого дня, они создают невероятные двигатели, отличную подвеску, мы используем многое из их оборудования. Они действительно нам помогают. Мне стыдно, что мы не смогли добиться большего, но в будущем я хочу воспользоваться преимуществами этого сотрудничества, которого нет у других команд.

Мы очень рады остаться с Ferrari. Надеюсь, мы сможем помочь им в плане надежности. В будущем, когда Sauber откажется от Ferrari, мы останемся единственным их клиентом. Возможно, они захотят заполучить ещё одного или двух, или будут довольны нами. Но мы должны работать лучше. Мы не можем так сильно отставать от Ferrari. Мы должны быть ближе к ним в чемпионате.

Я считаю философию нашей команды оптимальной. У нас силовые установки Ferrari, которые, возможно, обладают большей мощностью, чем у кого-либо ещё. У нас есть оборудование Ferrari в соответствии с тем, что разрешено регламентом, у нас хорошее шасси. Я говорил со многими инженерами и считаю, что наш главный недостаток – аэродинамика. И с этим нужно работать. Но я больше не хочу терпеть унижения от соперников в каждый уик-энд».

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