Хилл: Глава команды должен думать только о своей работе

В Формуле 1 продолжают обсуждать увольнение Гюнтера Штайнера с поста руководителя команды Haas. Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл предполагает, что для Джина Хааса последней каплей, переполнившей чашу терпения, стало решение Штайнера параллельно с руководством командой принять участие в создании ситкома.

Деймон Хилл: «Не забывайте, что Гюнтер был одним из вдохновителей проекта. Фактически, Джин Хаас был просто инвестором, а команда была командой Штайнера, но он не был её владельцем.

Штайнер постоянно привлекал к себе внимание, а перед рождественскими праздниками дал большое интервью, в котором рассказал о планах стать продюсером комедийного сериала. Возможно, кто-то посчитал, что это уже перебор, ведь руководитель команды должен быть полностью сосредоточен на своей работе».

Источник