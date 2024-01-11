Оливер Гёте: Хельмут Марко ждёт от меня результатов

В 2024 году Оливера Гёте ждёт второй полный сезон в Формуле 3. В 2023-м Гёте выиграл одну гонку, дважды поднялся на подиум и занял восьмое место в личном зачёте. Результаты 19-летнего гонщика привлекли внимание Хельмута Марко, и в конце прошлого года Оливер был принят в молодёжную программу Red Bull.

Оливер Гёте рассказал, что мечтает однажды попасть в Формулу 1, но сейчас полностью сосредоточен на предстоящем сезоне в Формуле 3, поскольку Хельмут Марко ждёт от него результатов.

Оливер Гёте: «Я помню, как встретился с Хельмутом Марко и Кристианом Хорнером. Они были со мной предельно открыты и чётко сказали, что от меня ждут: результатов. Они хотят, чтобы я боролся в первых рядах, и я сделаю всё возможное, чтобы добиться этого.

Я знаю, что в Формулу 1 очень трудно попасть, и лишь немногие молодые гонщики ставят перед собой такую цель. Но я иду к ней шаг за шагом.

Мне всегда нравился Себастьян Феттель, который тоже вышел из молодёжной программы Red Bull. У него всё в порядке с чувством юмора, и всегда был правильный настрой. Я хочу пойти по его стопам, и было бы здорово однажды стать напарником Макса Ферстаппена».

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