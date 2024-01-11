Результаты опроса по итогам сезона 2023 года

В январе мы подводим итоги традиционного ежегодного опроса, который ставит точку в описании событий прошлого сезона. Мы не учитывали множественные голосования – здесь ответы только из уникальных анкет!

Возраст, стаж болельщика

Самая многочисленная возрастная группа – от 34 до 44 лет. 95% участников опроса – мужчины, 61% имеет высшее образование. Большая часть нашей аудитории (46%) следит за Формулой 1 более 25 лет.

За кого из гонщиков вы болели?

В этой номинации предусматривался множественный выбор, так что результат в каждом случае – доля аудитории в целом.

В 2012-м первую строчку занял Петров, в 2013-м – Райкконен, два года лидировал Квят, потом вновь Райкконен, а в 2019 и 2020-м большая часть аудитории следила за успехами Шарля Леклера. В 2021-м рейтинг возглавил Макс Ферстаппен.

В 2022-м на первую строчку вернулся Леклер, а в 2023-м на первой строчке его сменил Фернандо Алонсо. Самый непопулярный гонщик в этом году – Гуаньюй Чжоу.

Сезон 2023: За кого из действующих гонщиков Формулы 1 вы болели? Фернандо Алонсо 48.60% Шарль Леклер 36.96% Ландо Норрис 29.46% Оскар Пиастри 19.42% Макс Ферстаппен 19.24% Льюис Хэмилтон 16.68% Карлос Сайнс 16.60% Джордж Расселл 13.42% Даниэль Риккардо 11.12% Серхио Перес 9.50% Алекс Элбон 8.84% Нико Хюлкенберг 7.82% Лиам Лоусон 5.92% остальные < 5%

2022: Леклер (44%), Алонсо (28%), Ферстаппен (25%)

За какую команду вы болели?

В этой номинации тоже множественный выбор. Ferrari традиционно на первой строчке, McLaren и Aston Martin – в первой тройке, а самой непопулярной командой стала Alpine.

Сезон 2023: За какую из действующих команд вы болели? Ferrari 38.34% McLaren 28.44% Aston Martin 23.38% Red Bull Racing 18.49% Mercedes 15.96% ни за какую 9.65% Williams 7.13% AlphaTauri 2.35% Haas 2.31% Alfa Romeo 1.93% Alpine 1.59%

2022: Ferrari (43%), Red Bull Racing (25%), Mercedes (19%)

Какую оценку вы поставите минувшему сезону?

Если позапрошлый сезон впервые за многие годы проведения опроса получил пятёрку, то сезоны 2022 и 2023-го получили четыре балла. Мы согласны с этой оценкой.

Какую оценку вы поставите минувшему сезону? четыре 40.39% три 30.43%

Команда, добившаяся наибольшего прогресса

McLaren и Aston Martin заслуженно заняли верхние строчки в этой номинации, вытеснив из первой тройки Ferrari и Mercedes…

Сезон 2023: Команда, добившаяся наибольшего прогресса McLaren 60.69% Aston Martin 19.17% Red Bull Racing 12.56% Williams 3.27% остальные < 2%

2022: Red Bull Racing (39%), Ferrari (22%), Mercedes (12%).

Лучшая команда по работе в боксах

Самый быстрый пит-стоп в 2023-м провели механики McLaren, но чаще лучшими оказывались механики Red Bull Racing…

Сезон 2023: Лучшая команда по работе в боксах Red Bull Racing 57.29% McLaren 31.31% остальные < 3%

2022: Red Bull Racing (81%), McLaren (5%).

Лучшая команда чемпионата

Red Bull Racing провела невероятный сезон, без ошибок и поломок, ни отдав соперникам почти ничего. McLaren вернулась в первую тройку, а Ferrari из неё выбыла…

Сезон 2023: Лучшая команда чемпионата Red Bull Racing 84.55% McLaren 5.69% Mercedes 2.61% Ferrari 2.40% остальные < 2%

2022: Red Bull Racing (85%), Mercedes (7%), Ferrari (3%)

Команда, провалившая сезон

Haas и Ferrari возглавили рейтинг неудачников прошлого сезона. AlphaTauri заслуженно заняла третье место – от команды ждали гораздо большего…

Сезон 2023: Команда, провалившая сезон Haas 38.37% Ferrari 16.56% Alfa Romeo 11.74% Alpine 9.90% Mercedes 6.13% AlphaTauri 5.75% остальные < 5%

2022: Ferrari (33%), Mercedes (22%), AlphaTauri (18%)

Лучший дебютант

В сезоне 2023 года было трое дебютантов, Оскар Пиастри заслуженно возглавил рейтинг в этой номинации…

Сезон 2023: Лучший дебютант Оскар Пиастри 72.10% Лиам Лоусон 18.87% затрудняюсь ответить 7.36% Логан Сарджент 1.67%

2022: Ник де Вриз (50%), Гуаньюй Чжоу (28%)

Лучший гонщик в квалификации

Одна из самых объективных номинаций, в которой прочие факторы, кроме чистой скорости, почти не имеют значения. Шарль Леклер второй год подряд занял первую строчку.

Сезон 2023: Лучший гонщик в квалификации Шарль Леклер 46.71% Макс Ферстаппен 38.50% остальные < 4 %

2022: Шарль Леклер (63%), Макс Ферстаппен (21%).

Разочарование сезона

Доминирование Red Bull Racing стало главным разочарованием сезона для большинства болельщиков…

Сезон 2023: Разочарование сезона доминирование Red Bull Racing 45.54% нежелание Liberty Media видеть в числе участников команду Andretti 20.41% отмена этапа в Имоле 8.73% дисквалификация Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона в Остине 6.76% решение Фелипе Массы подать в суд на FIA и Формулу 1 5.54% остальные < 5%

Лучшая и худшая гонка

Лучшей гонкой сезона читатели назвали Гран При Сингапура – она действительно получилась интересной и стала единственной, где победу одержал не гонщик Red Bull. Худшей признали Гран При Лас-Вегаса, но тут мнения разделились – в списке лучших гонок этот этап оказался на втором месте.

Лучший мотор

Силовая установка Red Bull Powertrains/Honda вновь признана лучшей, что вполне логично…

Сезон 2023: Лучший мотор Honda RBPT 60.56% Mercedes 15.94% затрудняюсь ответить 11.95% Ferrari 10.79% Renault 0.75%

2022: Red Bull Powertrains (54%), Ferrari (20%), Mercedes (16%).

Лучшее выступление гонщика

Успехи Макса Ферстаппена произвели впечатление, остальные выступления набрали гораздо меньше голосов…

Сезон 2023: Лучшее выступление гонщика Макс Ферстаппен во всём сезоне 36.85% Алонсо в Бразилии (с 4-го на 3-е место после борьбы с Пересом) 18.44% Сайнс в Сингапуре (победа с поула) 11.78% Пиастри в Катаре (победа в спринте и 2-е место в гонке) 9.46% Алонсо в Канаде (2-е место в квалификации и в гонке) 6.81% Хэмилтон в Мексике (с 6-го на 2-е место) 3.77% Норрис в Великобритании (2-е место в квалификации и в гонке) 3.71% остальные < 2%

Лучший старт

Великолепный старт Оскара Пиастри в Катаре признан лучшим в этой номинации…

Сезон 2023: Лучший старт Пиастри в Катаре (с 6-го места на 2-е) 20.59% Норрис в Сан-Паулу (с 6-го места на 2-е) 19.14% затрудняюсь ответить 18.80% Стролл в Лас-Вегасе (с 19-го места на 9-е) 15.14% Алонсо в Японии (с 10-го места на 6-е) 13.91% остальные < 3%

Лучший руководитель команды

Кристиан Хорнер вновь лидирует в этой номинации. В 2023-м он был уверен в себе и убедителен, словно не обращая внимания на соперников. Он активно защищал интересы команды и охотно комментировал её успехи, купаясь в лучах славы.

Сезон 2023: Лучший руководитель команды Кристиан Хорнер (Red Bull Racing) 55.43% Андреа Стелла (McLaren) 13.91% Тото Вольфф (Mercedes) 10.11% остальные < 5%

2022: Кристиан Хорнер (68%), Тото Вольфф (17%), Андреас Зайдль (3%).

Лучший гонщик

Опрос по поводу лучшего гонщика – всегда самый любопытный, сочетающий результаты на трассе с симпатиями болельщиков. Но все позиции в этой номинации – абсолютно заслуженные!

Сезон 2023: Лучший гонщик Макс Ферстаппен 62.60% Фернандо Алонсо 16.21% Шарль Леклер 5.12% Ландо Норрис 4.91% Льюис Хэмилтон 4.87% остальные < 2%

2022: Макс Ферстаппен (61%), Шарль Леклер (10%), Фернандо Алонсо (7%).

Лучшая машина

Red Bull Racing RB19 болельщики считают лучшей машиной прошлого сезона, а многолетний лидер – команда Mercedes – набрала меньше 1%…

Сезон 2023: Лучшая машина Red Bull Racing RB19 90.95% McLaren MCL60 2.74% остальные < 2%

2022: Red Bull (84%), Ferrari (11%).

Персона года

Фернандо Алонсо стал "Персоной года", доказав, что возраст – не помеха для настоящих успехов…

Сезон 2023: Персона года Фернандо Алонсо 38.77% Макс Ферстаппен 29.57% затрудняюсь ответить 9.75% Оскар Пиастри 4.32% Мохаммед бен Сулайем 3.26% Льюис Хэмилтон 3.20% Майкл Андретти 3.03% Ландо Норрис 2.27% остальные < 2%

2022: Макс Ферстаппен и Себастьян Феттель (20%), Фернандо Алонсо (14%), Дитрих Матешиц (12%)

Другие вопросы

Какое количество этапов вы считаете оптимальным? 21-24 43% 18-20 40%

Раскраску машины какой команды вы считаете самой красивой? Ferrari 35% McLaren 16% Aston Martin 16%

Вы поддерживаете увеличения числа этапов со спринтом? нет 67% да 25%

Вы стали реже следить за новостями Формулы 1 из-за отсутствия общедоступных трансляций на территории России? нет 71% да 20%

Вы поддерживаете появление новой команды в Формуле 1? да 90% нет 6%

Вы ждёте переход на новый технический регламент в 2026 году? да, это обострит конкуренцию 67.58% затрудняюсь ответить 19.07% нет, переход на новый регламент не повлияет на расстановку сил 13.36%

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