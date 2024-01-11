Автоспорт
Результаты опроса по итогам сезона 2023 года
В январе мы подводим итоги традиционного ежегодного опроса, который ставит точку в описании событий прошлого сезона. Мы не учитывали множественные голосования – здесь ответы только из уникальных анкет!
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Возраст, стаж болельщика
Самая многочисленная возрастная группа – от 34 до 44 лет. 95% участников опроса – мужчины, 61% имеет высшее образование. Большая часть нашей аудитории (46%) следит за Формулой 1 более 25 лет.
За кого из гонщиков вы болели?
В этой номинации предусматривался множественный выбор, так что результат в каждом случае – доля аудитории в целом.
В 2012-м первую строчку занял Петров, в 2013-м – Райкконен, два года лидировал Квят, потом вновь Райкконен, а в 2019 и 2020-м большая часть аудитории следила за успехами Шарля Леклера. В 2021-м рейтинг возглавил Макс Ферстаппен.
В 2022-м на первую строчку вернулся Леклер, а в 2023-м на первой строчке его сменил Фернандо Алонсо. Самый непопулярный гонщик в этом году – Гуаньюй Чжоу.
|Сезон 2023: За кого из действующих гонщиков Формулы 1 вы болели?
|Фернандо Алонсо
|48.60%
|Шарль Леклер
|36.96%
|Ландо Норрис
|29.46%
|Оскар Пиастри
|19.42%
|Макс Ферстаппен
|19.24%
|Льюис Хэмилтон
|16.68%
|Карлос Сайнс
|16.60%
|Джордж Расселл
|13.42%
|Даниэль Риккардо
|11.12%
|Серхио Перес
|9.50%
|Алекс Элбон
|8.84%
|Нико Хюлкенберг
|7.82%
|Лиам Лоусон
|5.92%
|остальные
|< 5%
2022: Леклер (44%), Алонсо (28%), Ферстаппен (25%)
За какую команду вы болели?
В этой номинации тоже множественный выбор. Ferrari традиционно на первой строчке, McLaren и Aston Martin – в первой тройке, а самой непопулярной командой стала Alpine.
|Сезон 2023: За какую из действующих команд вы болели?
|Ferrari
|38.34%
|McLaren
|28.44%
|Aston Martin
|23.38%
|Red Bull Racing
|18.49%
|Mercedes
|15.96%
|ни за какую
|9.65%
|Williams
|7.13%
|AlphaTauri
|2.35%
|Haas
|2.31%
|Alfa Romeo
|1.93%
|Alpine
|1.59%
2022: Ferrari (43%), Red Bull Racing (25%), Mercedes (19%)
Какую оценку вы поставите минувшему сезону?
Если позапрошлый сезон впервые за многие годы проведения опроса получил пятёрку, то сезоны 2022 и 2023-го получили четыре балла. Мы согласны с этой оценкой.
|Какую оценку вы поставите минувшему сезону?
|четыре
|40.39%
|три
|30.43%
Команда, добившаяся наибольшего прогресса
McLaren и Aston Martin заслуженно заняли верхние строчки в этой номинации, вытеснив из первой тройки Ferrari и Mercedes…
|Сезон 2023: Команда, добившаяся наибольшего прогресса
|McLaren
|60.69%
|Aston Martin
|19.17%
|Red Bull Racing
|12.56%
|Williams
|3.27%
|остальные
|< 2%
2022: Red Bull Racing (39%), Ferrari (22%), Mercedes (12%).
Лучшая команда по работе в боксах
Самый быстрый пит-стоп в 2023-м провели механики McLaren, но чаще лучшими оказывались механики Red Bull Racing…
|Сезон 2023: Лучшая команда по работе в боксах
|Red Bull Racing
|57.29%
|McLaren
|31.31%
|остальные
|< 3%
2022: Red Bull Racing (81%), McLaren (5%).
Лучшая команда чемпионата
Red Bull Racing провела невероятный сезон, без ошибок и поломок, ни отдав соперникам почти ничего. McLaren вернулась в первую тройку, а Ferrari из неё выбыла…
|Сезон 2023: Лучшая команда чемпионата
|Red Bull Racing
|84.55%
|McLaren
|5.69%
|Mercedes
|2.61%
|Ferrari
|2.40%
|остальные
|< 2%
2022: Red Bull Racing (85%), Mercedes (7%), Ferrari (3%)
Команда, провалившая сезон
Haas и Ferrari возглавили рейтинг неудачников прошлого сезона. AlphaTauri заслуженно заняла третье место – от команды ждали гораздо большего…
|Сезон 2023: Команда, провалившая сезон
|Haas
|38.37%
|Ferrari
|16.56%
|Alfa Romeo
|11.74%
|Alpine
|9.90%
|Mercedes
|6.13%
|AlphaTauri
|5.75%
|остальные
|< 5%
2022: Ferrari (33%), Mercedes (22%), AlphaTauri (18%)
Лучший дебютант
В сезоне 2023 года было трое дебютантов, Оскар Пиастри заслуженно возглавил рейтинг в этой номинации…
|Сезон 2023: Лучший дебютант
|Оскар Пиастри
|72.10%
|Лиам Лоусон
|18.87%
|затрудняюсь ответить
|7.36%
|Логан Сарджент
|1.67%
2022: Ник де Вриз (50%), Гуаньюй Чжоу (28%)
Лучший гонщик в квалификации
Одна из самых объективных номинаций, в которой прочие факторы, кроме чистой скорости, почти не имеют значения. Шарль Леклер второй год подряд занял первую строчку.
|Сезон 2023: Лучший гонщик в квалификации
|Шарль Леклер
|46.71%
|Макс Ферстаппен
|38.50%
|остальные
|< 4 %
2022: Шарль Леклер (63%), Макс Ферстаппен (21%).
Разочарование сезона
Доминирование Red Bull Racing стало главным разочарованием сезона для большинства болельщиков…
|Сезон 2023: Разочарование сезона
|доминирование Red Bull Racing
|45.54%
|нежелание Liberty Media видеть в числе участников команду Andretti
|20.41%
|отмена этапа в Имоле
|8.73%
|дисквалификация Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона в Остине
|6.76%
|решение Фелипе Массы подать в суд на FIA и Формулу 1
|5.54%
|остальные
|< 5%
Лучшая и худшая гонка
Лучшей гонкой сезона читатели назвали Гран При Сингапура – она действительно получилась интересной и стала единственной, где победу одержал не гонщик Red Bull. Худшей признали Гран При Лас-Вегаса, но тут мнения разделились – в списке лучших гонок этот этап оказался на втором месте.
Лучший мотор
Силовая установка Red Bull Powertrains/Honda вновь признана лучшей, что вполне логично…
|Сезон 2023: Лучший мотор
|Honda RBPT
|60.56%
|Mercedes
|15.94%
|затрудняюсь ответить
|11.95%
|Ferrari
|10.79%
|Renault
|0.75%
2022: Red Bull Powertrains (54%), Ferrari (20%), Mercedes (16%).
Лучшее выступление гонщика
Успехи Макса Ферстаппена произвели впечатление, остальные выступления набрали гораздо меньше голосов…
|Сезон 2023: Лучшее выступление гонщика
|Макс Ферстаппен во всём сезоне
|36.85%
|Алонсо в Бразилии (с 4-го на 3-е место после борьбы с Пересом)
|18.44%
|Сайнс в Сингапуре (победа с поула)
|11.78%
|Пиастри в Катаре (победа в спринте и 2-е место в гонке)
|9.46%
|Алонсо в Канаде (2-е место в квалификации и в гонке)
|6.81%
|Хэмилтон в Мексике (с 6-го на 2-е место)
|3.77%
|Норрис в Великобритании (2-е место в квалификации и в гонке)
|3.71%
|остальные
|< 2%
Лучший старт
Великолепный старт Оскара Пиастри в Катаре признан лучшим в этой номинации…
|Сезон 2023: Лучший старт
|Пиастри в Катаре (с 6-го места на 2-е)
|20.59%
|Норрис в Сан-Паулу (с 6-го места на 2-е)
|19.14%
|затрудняюсь ответить
|18.80%
|Стролл в Лас-Вегасе (с 19-го места на 9-е)
|15.14%
|Алонсо в Японии (с 10-го места на 6-е)
|13.91%
|остальные
|< 3%
Лучший руководитель команды
Кристиан Хорнер вновь лидирует в этой номинации. В 2023-м он был уверен в себе и убедителен, словно не обращая внимания на соперников. Он активно защищал интересы команды и охотно комментировал её успехи, купаясь в лучах славы.
|Сезон 2023: Лучший руководитель команды
|Кристиан Хорнер (Red Bull Racing)
|55.43%
|Андреа Стелла (McLaren)
|13.91%
|Тото Вольфф (Mercedes)
|10.11%
|остальные
|< 5%
2022: Кристиан Хорнер (68%), Тото Вольфф (17%), Андреас Зайдль (3%).
Лучший гонщик
Опрос по поводу лучшего гонщика – всегда самый любопытный, сочетающий результаты на трассе с симпатиями болельщиков. Но все позиции в этой номинации – абсолютно заслуженные!
|Сезон 2023: Лучший гонщик
|Макс Ферстаппен
|62.60%
|Фернандо Алонсо
|16.21%
|Шарль Леклер
|5.12%
|Ландо Норрис
|4.91%
|Льюис Хэмилтон
|4.87%
|остальные
|< 2%
2022: Макс Ферстаппен (61%), Шарль Леклер (10%), Фернандо Алонсо (7%).
Лучшая машина
Red Bull Racing RB19 болельщики считают лучшей машиной прошлого сезона, а многолетний лидер – команда Mercedes – набрала меньше 1%…
|Сезон 2023: Лучшая машина
|Red Bull Racing RB19
|90.95%
|McLaren MCL60
|2.74%
|остальные
|< 2%
2022: Red Bull (84%), Ferrari (11%).
Персона года
Фернандо Алонсо стал "Персоной года", доказав, что возраст – не помеха для настоящих успехов…
|Сезон 2023: Персона года
|Фернандо Алонсо
|38.77%
|Макс Ферстаппен
|29.57%
|затрудняюсь ответить
|9.75%
|Оскар Пиастри
|4.32%
|Мохаммед бен Сулайем
|3.26%
|Льюис Хэмилтон
|3.20%
|Майкл Андретти
|3.03%
|Ландо Норрис
|2.27%
|остальные
|< 2%
2022: Макс Ферстаппен и Себастьян Феттель (20%), Фернандо Алонсо (14%), Дитрих Матешиц (12%)
Другие вопросы
|Какое количество этапов вы считаете оптимальным?
|21-24
|43%
|18-20
|40%
|Раскраску машины какой команды вы считаете самой красивой?
|Ferrari
|35%
|McLaren
|16%
|Aston Martin
|16%
|Вы поддерживаете увеличения числа этапов со спринтом?
|нет
|67%
|да
|25%
|Вы стали реже следить за новостями Формулы 1 из-за отсутствия общедоступных трансляций на территории России?
|нет
|71%
|да
|20%
|Вы поддерживаете появление новой команды в Формуле 1?
|да
|90%
|нет
|6%
|Вы ждёте переход на новый технический регламент в 2026 году?
|да, это обострит конкуренцию
|67.58%
|затрудняюсь ответить
|19.07%
|нет, переход на новый регламент не повлияет на расстановку сил
|13.36%