Съёмки фильма с участием Питта продолжатся в Дайтоне

В прошлом году начались съёмки художественного фильма о Формуле 1 с Брэдом Питтом. Съёмки проходили во время гоночных уик-эндов, но и во время зимней паузы в Формуле 1 работа над картиной продолжается.

Съёмки возобновятся на следующей неделе в Дайтоне во время тестов участников чемпионата IMSA. Кроме того, съёмки будут проходить и во время марафона «24 часа Дайтоны» с 25 по 28 января.

В отличие от съёмок на этапах Формулы 1, съёмки в IMSA будут проходить по ходу официальных гоночных сессий. Продюсеры заключили соглашение с командой GTD, которая будет помогать в обслуживании машины, однако пока не ясно, будет ли гоночная машина героя Брэда Питта выставлена как дополнительная, или для фильма будет выкрашена одна из действующих машин GTD.

Льюис Хэмилтон, один из продюсеров картины, ранее говорил, что в широкий прокат картина выйдет только в 2025 году.

Источник