Штайнер: Я всегда буду болеть за Haas

Руководителя команды и технического директора редко увольняют перед началом сезона, но с Haas F1 произошло именно это. Формально, причины связывают с плохими результатами, но скорее речь идёт о каких-то проблемах с новой машиной.

Штайнеру не дали слова в официальном пресс-релизе, но он коротко высказался в социальных сетях.

Гюнтер Штайнер: «Обидно и грустно вот так расстаться с командой, но я желаю ей всего наилучшего в будущем. Если кто-то из команд и заслуживает успеха, то это они. Я всегда буду болеть за Haas».

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