Дакар: На самом тяжёлом этапе пока лидирует Сайнс

Шестой этап «Дакара-2024» впервые в истории этих ралли-рейдов длится 48 часов и проходит по саудовской пустыне, которую в российской географической традиции называют примерно так, как её называют местные – Руб-эль-Хали. А, например, по-английский эта местность именуется Empty Quarter, т.е. буквально «пустая сторона», и это не преувеличение.

В этих краях действительно «совсем пусто», одни лишь бескрайние поля дюн, которые пересекает маршрут этапа, и в него включены 547 км скоростных участков для – но это для экипажей внедорожников и грузовиков, а мотоциклистам за 48 часов предстоит преодолеть в боевом режиме целых 626 км.

Позади первая часть этого тяжелейшего испытания, и лучше всех с ним справились Адриен Ван Беверен, опытный француз, выступающий на мотоцикле Honda, и Карлос Сайнс-старший, гонщик заводской команды Audi.

Итоги пока только промежуточные, и результаты шестого этапа станут известны ближе к вечеру в пятницу, а пока организаторы ралли-рейда поделились только основными новостями.

Одна из них такая: чилиец Пабло Квинтанилла, победитель вчерашнего этапа ралли-рейда, сегодня что-то не рассчитал и не дотянул до первого пункта дозаправки 10 км – в баке его мотоцикла Honda CRF 450 Rally кончился бензин.

Одна из особенностей подобных этапов, когда приходится постоянно ехать по зыбучим пескам – повышенный расход топлива. Квинтанилла с его 11-летним опытом участия в «Дакаре», разумеется, это знал, однако что-то пошло не так. В итоге он дорого заплатил за свой промах, и если вчера его отставание от лидера класса равнялось примерно 27 минутам, то сегодня выросло больше чем на 1 час 40 минут.

Несмотря на отсутствие официальных результатов, организаторы ралли-рейда сообщают, что в двухколёсном классе сменился лидер: им стал известный американский мотогонщик Рикки Брабек, напарник Квинтаниллы по заводской команде Honda. Однако лучшее время на этапе показал не он, а Адриен ван Беверен, ещё один представитель Honda.

Сменился лидер и премиальном классе внедорожников – в категории Ultimate вперёд вышел Сайнс, тогда как прежний лидер, саудовский гонщик Язед Аль-Раджи, откатился назад. Казалось бы, кому как не ему знать особенности пустынь своей родины, и по идее, он должен понимать, в каких случаях можно поднажать, а когда лучше не торопиться.

Однако сегодня, преодолевая гряды дюн, он несколько перестарался и на полной скорости перевернул свой гоночный внедорожник Toyota Hilux. Машина получила очень серьёзные повреждения, и есть сомнения, что Аль-Раджи сможет продолжить борьбу.

Проблемы, хотя и иного свойства, помешали сегодня Стефану Петранселю, напарнику Сайнса по команде Audi Sport: сегодня «Мистер Дакар» потерял больше двух часов и из-за проколов колёс, но прежде всего из-за технических неполадок, связанных с системой гидравлики на его гоночном внедорожнике на электрическом ходу.

Зато отличились его напарники по заводской команде Audi Sport – Карлос Сайнс показал лучшее время на сегодняшней части шестого этапа, а Маттиас Экстрём был вторым, уступив испанцу порядка 16 минут.

В классе Challenger в лидеры вернулся польский гонщик Эрик Гочал, выступающий на легком внедорожнике Taurus T3 Max, а в категории SSV (мотовездеходы) первым на промежуточный финиш прибыл Флоран Вейссад, выступающий за команду Себастьена Лёба.

Среди «тяжеловесов», т.е. экипажей, которые борются за победу в грузовой категории, лучшим был чех Мартин Масик и его товарищи, т.е. экипаж команды MM Technology Team на специально подготовленном Iveco Powerstar. Впрочем, всё это лишь предварительные результаты, а окончательные итоги 6-го этапа станут известны в пятницу. Зато в субботу всех участников «Дакара» ждёт день отдыха.

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