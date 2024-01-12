Дакар: Сайнс лидирует, Аль-Аттийя выбыл из фаворитов

Сегодня Себастьен Лёб одержал свою вторую победу на этапе ралли-рейда «Дакар», и мы об этом рассказывали. Но стоит добавить, что его команда Sebastien Loeb Racing выиграла тяжелейший 48-часовой этап и в классе SSV – впрочем, всё по порядку.

Лёб одержал свою 25-ю победу на этапах «Дакара», сравнявшись по этому показателю с японским гонщиком Хироши Масуокой, с конца 80-х по 2009 год выступавшим за некогда славную заводскую команду Mitsubishi и дважды, в 2002-м и 2003-м, выигрывавшим этот супермарафон.

Но вторым на финиш в Шубайтахе, проиграв Лёбу чуть больше двух минут, приехал Карлос Сайнс, после первой недели соревнований с 20-минутным преимуществом возглавляющий общую классификацию. Второе место занимает Маттиас Экстрём, его напарник по заводской команде Audi Sport, завершивший двухдневный этап с третьим временем.

«Этап был довольно трудным, но думаю, что мы неплохо справились, – подвёл итог двух дней Сайнс. – Под конец у нас возникла проблема, в одном месте мы застряли, потеряли несколько минут, но в целом позади два хороших дня. Пока мы довольны. Впрочем, впереди ещё долгий путь, поэтому ещё многое может произойти».

Произошло уже немало всего, в том числе из претендентов на победу выбыл недавний фаворит, победитель прошлогоднего «Дакара» Нассер Аль-Аттийя. Когда до финиша этапа оставалось меньше 50 км, на его гоночном внедорожнике Prodrive Hunter вышло их строя рулевое управление, и самостоятельно ликвидировать неисправность экипаж не смог. В итоге они добрались до бивуака только тридцатыми с отставанием, превышающим 2 часа 45 минут.

«Неудачный день, – констатировал пятикратный победитель «Дакара». – На последних 50 км мы поломали рулевое управление и сами не смогли ничего предпринять, чтобы его починить. Дождались грузовика техпомощи, всё исправили, после чего поехали к финишу.

Постараемся продолжить движение и посмотрим, чего сможем добиться. Вчера мы хорошо начали этап, но он был трудный, и мы понимали, что хотя теряли время, всё шло более-менее неплохо. Но под конец возникла поломка.

Однако не всё потеряно, постараемся показать какой-то результат, теперь уже ориентируясь на чемпионат мира по ралли-рейдам. Также я постараюсь помочь напарнику, Себастьену Лёбу, буду его прикрывать. По крайней мере, он ещё может выиграть «Дакар». Я сделаю для него всё, что в моих силах, ведь мы одна команда».

Среди мотоциклистов с испытаниями, которые пришлось преодолевать на маршруте, пролегавшим по пустыне Руб-эль-Хали, лучше всех справился Адриен Ван Беверен, французский гонщик заводкой команды Honda. Это его первая победа на этапе ралли-рейда в 2024 году. После шестого этапа он занимает 3-е место в классе, не так уж много уступая Рики Брабеку и Россу Бранчу – всего 9 минут и 21 секунду.

В категории квадроциклов этап выиграл Александр Жиро, соотечественник Ван Беверена.

В классе Challenger по-прежнему лидирует 19-летний поляк Эрик Гочал, для которого это дебютный «Дакар», но, видимо, ему помогает правильная наследственность – его отец, Марек Гочал, и родной дядя Михал – опытные мастера ралли-рейдов. Достаточно сказать, что второе место на этапе занял именно Михал Гочал, проиграв племяннику почти 16 минут.

А третьей на финише была испанская гонщица Кристина Гутьеррес, известная нам по внедорожной серии Extreme E, где она выступала за команду Льюиса Хэмилтона.

В категории SSV (T4 или мотовездеходы) очередной успех отпраздновали французский гонщик Ксавье де Солтре и его штурман Мартен Бонне из команды Себастьена Лёба. Но по итогам шести этапов они пока третьи, а лидирует Ясир Сейдан, представитель Саудовской Аравии. При этом второе место в классе занимает американка Сара Прайс, сегодня показавшая 4-й результат.

В грузовом классе сменился лидер: победа на сегодняшнем этапе ралли-рейда позволила чешскому трио Мартина Масика, Франтишека Томашека и Давида Сванды, выступающему на Iveco Powerstar, возглавить общий зачёт. На втором месте в этой категории – их соотечественники, экипаж Алекса Лопраиса, показавшие на дистанции 48-часового этапа 3-е время, уступившие голландцу Мичелу ван Бринку чуть больше семи минут.

Суббота в «Дакаре» – день отдыха, который участники ралли-рейда проведут в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Причём, гонщиков, выступающих на мотоциклах и квадроциклах, туда доставят во воздуху, а всем остальным придётся добираться своим ходом.

Но отдохнуть в той или иной степени удастся только гонщикам и их штурманам, а механикам команд предстоит приводить в порядок технику, изрядно потрёпанную на первой половине дистанции супермарафона. Впереди ещё целая неделя напряжённой борьбы – 12-й, финальный этап ралли-рейда, пройдёт 19 января.

Утром в воскресенье все вновь выйдут на старт: на 7-м этапе надо будет преодолеть 873 км, из которых 483 км – скоростные спецучастки. Причём первая часть маршрута будет пролегать по извилистому каньону с постоянными сменами направления движения, а затем опять начнутся пески и дюны.

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