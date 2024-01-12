Ирвайн сомневается, что Хэмилтон выиграет восьмой титул

Бывший гонщик Формулы 1 Эдди Ирвайн сомневается, что Льюису Хэмилтону когда-либо покорится восьмой чемпионский титул.

«Эра триумфов Хэмилтона и Mercedes завершилась, – приводит слова Эдди Ирвайна La Gazzetta Dello Sport. – Но Льюис по-прежнему остаётся очень хорошим гонщиком, который сосредоточен на своих целях и готов добиваться результатов.

Льюис по-прежнему очень хорош за рулём Формулы 1, хотя мне сложно сравнивать его с Ферстаппеном. Макс моложе, быстрее, и у него огромная уверенность в собственных силах.

Если команда Тото Вольффа построит ещё одну быструю машину, то тогда Льюис, без сомнений, выиграет ещё одну или несколько гонок, чего ему не удавалось сделать в последние два сезона. Учитывая его опыт, он знает, как максимально использовать любую возможность в квалификации и в гонке. Однако я сомневаюсь, что Хэмилтон сможет ещё раз стать чемпионом и осуществить свою мечту о восьмом титуле».

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